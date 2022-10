Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der DAX hat sich am Montag nach einem verhaltenen Start bis zum Mittag klar in den grünen Bereich bewegt. Gegen 12:30 Uhr wurde der Index mit rund 12.525 Punkten berechnet und damit 0,7 Prozent über dem Schlusswert des vorherigen Handelstags.An der Spitze der Kursliste standen die Aktien von Vonovia, Volkswagen und Porsche. Einige Werte ließen aber auch nach, am stärksten Zalando, Merck und Sartorius. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Montagmittag stärker.Ein Euro kostete 0,9765 US-Dollar (+0,41 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 1,0241 Euro zu haben. Der Ölpreis stieg unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 92,13 US-Dollar. Das waren 50 Cent oder 0,6 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.

Der DAX reagierte daraufhin mit einem Plus von +0,58 % auf 12.530PKT an der Börse TTMzero.