Einladung an die Medienvertreter*innen / Preisverleihung des Deutschen Zukunftspreises am 26. Oktober 2022 in Berlin

Berlin (ots) - Am 26. Oktober 2022 verleiht Bundespräsident Frank-Walter

Steinmeier den Deutschen Zukunftspreis 2022 an eines der drei Teams, die für die

Endrunde nominiert wurden.



Der Preis des Bundespräsidenten für Technik und Innovation würdigt damit

Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftler, Ingenieurinnen und Ingenieure, die dank

exzellenter Grundlagen- und Spitzenforschung Innovationen auf Feldern erzielen,

die für unsere Gesellschaft von zentraler Bedeutung sind und die das Potenzial

haben, auch wirtschaftlich erfolgreich zu sein. Der jährlich vergebene Preis

wird zum 26. Mal verliehen und ist mit 250.000 Euro dotiert.





Die drei Teams kommen aus Thüringen, Baden-Württemberg und Bayern/Hamburg.Für den Deutschen Zukunftspreis 2022 sind nominiert:Team I: Dr. rer. nat. Thomas Kalkbrenner, Dr. rer. nat. Jörg Siebenmorgen undDipl. Phys. Ralf Wolleschensky mit ihrem Projekt "Die Grundlagen des Lebenserforschen - ein neuartiges Mikroskop für die schonende 3-D-Abbildung lebenderZellen".Die drei Nominierten haben einen Ansatz gefunden, um mit hochauflösenderFluoreszenzmikroskopie lebende Objekte zu untersuchen, ohne sie zubeeinträchtigen. Dazu bauten sie die sogenannte Gitter-Lichtblatt-Mikroskopieaus und verbanden diese mit innovativen optischen Elementen. Das eröffnet völligneue Möglichkeiten, um Vorgänge in Zellen zu verfolgen und besser zu verstehen -in der Grundlagenforschung und bei der Suche nach neuen Diagnoseverfahren oderWirkstoffen gegen viele Erkrankungen.Team II: Dipl.-Ing. Thomas Speidel, Dr. rer. nat. Thorsten Ochs und Dipl.-Ing.Stefan Reichert mit ihrem Projekt "Elektroautos in wenigen Minuten aufladen -auch am leistungsbegrenzten Stromnetz" .Dieses Team hat ein neuartiges System entwickelt, mit dem sich Batterien vonElektrofahrzeugen sehr schnell aufladen lassen. Anders als bei bishergebräuchlichen ist für die Installation der neuen Schnellladestation keineaufwendige Anpassung der elektrischen Infrastruktur nötig. Die Innovation machtdas Laden von Elektroautos besonders einfach und ebnet den Weg für den Ausbauder Ladeinfrastruktur. Zudem dient sie als Plattform für weitere Anwendungen.Team III: Stefan Vilsmeier, Prof. Dr. med. Cordula Petersen und Dipl.-Inf. ClausPromberger mit ihrem Projekt "(Un)sichtbare Tumore in Bewegung - neuePerspektiven für die Strahlentherapie durch präzises Tumortracking" .Diese Nominierten haben sensorische und optische Komponenten so kombiniert, dasssich störende Bewegungen des Patientenkörpers und des Tumors während einerKrebsbehandlung durch Bestrahlung zuverlässig und exakt verfolgen lassen.Dadurch wird es möglich, Tumore zielgenau zu erreichen - und die Krebszellen zuzerstören. Das verspricht vor allem für Menschen mit Hirntumoren, Brustkrebsoder künftig auch Lungenkrebs eine schonendere Behandlung und ermöglichtdeutlich verbesserte Heilungschancen.Die Verleihung des Deutschen Zukunftspreises 2022 kann am 26. Oktober alsLivestream ab 18.00 Uhr, auf www.zdf.de und www.deutscher-zukunftspreis.deverfolgt werden. Das ZDF sendet die Preisverleihung in Fernsehen zeitversetzt am26. Oktober 2022, um 22.15 Uhr.