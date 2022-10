Auch deutsche Unternehmen berichten über das vergangene Quartal, allerdings geht es hierzulande zunächst langsam los. In dieser Woche können Anleger mit den Zahlen von Sartorius, Metro und Deutsche Börse rechnen. Ende Oktober folgen unter anderem außerdem die Berichte von SAP, Deutsche Bank und DWS. Auch die deutschen Indizes könnten von guten Zahlen profitieren, der Effekt fällt jedoch deutlich geringer aus als in den USA.

Am heutigen Montag wollen unter anderem die Bank of America, New York Mellon und CLP ihr Zahlenwerk vorlegen. Am Dienstag zählen Netflix, Goldman Sachs und Johnson&Johnson zu den spannendsten Unternehmen aus Anlegersicht. Außerdem werden diese Woche Konzerne wie IBM, Tesla und ABB die Quartalszahlen verkünden. Die kommende Woche startet unter anderem mit dem Quartalsbericht von Google-Mutterkonzern Alphabet.

Gleichzeitig wiegen Preissteigerungen, höhere Zinssätze und Lieferschwierigkeiten aufgrund des Kriegs in der Ukraine weiterhin schwer auf den Unternehmen. Nichtsdestotrotz könnten die Aktienmärkte vom Zahlenwerk zum dritten Quartal in den kommenden Wochen profitieren, lautet die Prognose von Reuss.

Einige Banken und Investmenthäuser wie JPMorgan Chase und die Citigroup haben ihre Zahlen bereits präsentiert. Letztere erwirtschaftete in den Monaten Juli bis September einen Gewinn in Höhe von 3,48 Milliarden US-Dollar – nach 4,64 Milliarden im Vorjahresquartal – während der Umsatz im Vergleich zum Vorjahresquartal um sechs Prozent auf 18,51 Milliarden US-Dollar zulegte. Konkurrent JPMorgan Chase machte 9,74 Milliarden US-Dollar Gewinn, nach 11,69 Milliarden im Vorjahresquartal.

Der Herbst hat begonnen und mit ihm das letzte Quartal des Jahres. An der Börse wirft man noch schnell einen Blick zurück, bevor der Fokus sich auf die letzten drei Monate des Jahres verschiebt. Die Berichtssaison in den USA ist im vollen Gange, Unternehmen wie Netflix, Tesla und Apple legen in den kommenden zwei Wochen das Zahlenwerk zum dritten Quartal dieses Jahres vor.

In dieser und der kommenden Woche geht die Berichtssaison in den USA in die heiße Phase. Unternehmen wie Tesla, Netflix und IBM präsentieren ihr Zahlenwerk zum dritten Quartal.

