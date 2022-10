Düsseldorf (ots) - Deutsche Markenunternehmen blicken derzeit pessimistisch auf

ihre Wirtschaftslage. Nur 3% bewerten ihre Situation allenfalls als sehr gut,

39% als gut. Zum Vergleich: 28% der Unternehmen in Benelux/Skandinavien und 26%

der Unternehmen in den USA finden ihre gegenwärtige Lage sehr gut. Die kommenden

zwei bis drei Jahre werden etwas optimistischer betrachtet: 59% bzw. 5% der

deutschen Unternehmen glauben an eine gute bzw. sehr gute Zukunft, was ihre

Geschäftserwartungen angeht. Das sind Ergebnisse der aktuellen Studie von

McKinsey & Company in Kooperation mit dem Markenverband. Die Studie zieht neben

der Mitgliederbefragung des deutschen Markenverbands erstmalig auch

internationale Vergleiche mit Ländern aus Benelux und Skandinavien sowie den

USA.



Markenwirtschaft mit starker Substanz





"Deutschlands Markenwirtschaft kämpft derzeit mit gravierenden Herausforderungenwie steigenden Energiekosten, Lieferkettenproblemen und einem trübenKonsumklima. Dennoch verfügt Deutschlands Markenwirtschaft nach wie vor übereine starke Substanz, und dessen sind sich die Unternehmen auch bewusst. Diedeutschen Unternehmen schätzen ihre Marken im Ländervergleich mit Abstand amstärksten ein", sagt Jesko Perrey, Autor der Studie und Senior Partner beiMcKinsey in Düsseldorf. Fast 80% sehen einen klaren Wettbewerbsvorteil durchihre Marke, in Benelux und Skandinavien sowie in den USA sind es nur rund zweiDrittel. 86% finden, dass ihre Marke in den vergangenen drei Jahren an Stärkegewonnen hat - in den USA sagen das 84%, in Nord- und Westeuropa 74%.Globale Herausforderung: Wandel des KonsumverhaltensAls größte Herausforderungen nennen die deutschen Markenartikler die sinkendenBudgets in der Marketingkommunikation, den Wandel des Konsumverhaltens und diezunehmenden regulatorischen Eingriffe in Marktprozesse. Besonders streng findendie deutschen Unternehmen die Regulierungen bei Datenschutz, Steuern undKommunikationsanforderungen, wie beispielsweise bei Werbung oder Verpackungen.Nachhaltigkeit als Weg zum Geschäftsziel, aber nicht zu WachstumUm die Geschäftsziele zu erreichen, spielt der Megatrend Nachhaltigkeit fürviele Unternehmen eine wichtige Rolle. Zwei Drittel der deutschen Markenartiklersehen in Nachhaltigkeit ein relevantes Instrument, um Mitarbeiter zu gewinnenund zu halten, 60%, um sich vom Wettbewerb zu differenzieren undReputationsrisiken zu minimieren. Die Hälfte findet Nachhaltigkeit sehr wichtig,um Kunden anzuziehen und zu halten und 44% erhoffen sich davon ein Preispremium.Aber nur 38% knüpfen große Wachstumserwartungen an Nachhaltigkeit und wenigerals jedes dritte deutsche Unternehmen (31%) hält ihn für einen Game Changer, der