Cartier Resources: Details zur neuen Gold-Ressource auf der Chimo-Mine!

Cartier Resources hat nun die Details zu seiner neuen Ressourcenschätzung für das Goldprojekt Chimo-Mine in Québec bekannt gegeben. Neue Bohrergebnisse sollte es in den kommenden Wochen auch geben.

Details zur Ressource wurden veröffentlicht

Bei Cartier Resources (0,10 CAD | 0,07 Euro; CA1467721082) hatte es im September jede Menge News gegeben. Die Kanadier legten die neue Ressource für das Chimo Mine-Goldprojekt in Québec vor. Nun hat das Unternehmen wie gesetzlich vorgesehen die technischen Details dazu veröffentlicht. Demnach setzt sich die neue Ressource aus 7,128 Mio. Tonnen Erz mit einem durchschnittlichen Grad von 3,14 g/t Gold zusammen. Damit kommen die Gutachter auf 720.000 Unzen Gold in der Kategorie „indicated“. Dazu kommen weitere 18,475 Mio. Tonnen Gestein mit 2,75 g/t Gold im Durchschnitt. Das ergibt weitere 1,633 Mio. Unzen Gold in der Kategorie „inferred“. In Summe weist Cartier also bereits mehr als 2,3 Mio. Unzen Gold für sein Flaggschiffprojekt aus.