Nachhaltigkeitsinitiativen verlieren in der Automobilindustrie an Fahrt / Ohne verstärktes Engagement in die Nachhaltigkeit droht die Automobilbranche die Pariser Klimaziele zu verfehlen (FOTO)

Berlin (ots) - Beim Thema Nachhaltigkeit verzeichnet die Automobilindustrie inden letzten drei Jahren kaum Fortschritte. So sind die Investitionen [1] inNachhaltigkeitsinitiativen von durchschnittlich 1,22 Prozent des Umsatzes imJahr 2019 auf 0,85 Prozent im Jahr 2022 zurück gegangen. Auch in Deutschlandsind die Investitionen gesunken, wenngleich diese mit 1,11 Prozent noch deutlichüber dem globalen Durchschnitt liegen. Die Zulieferer investieren jährlich sogareinen größeren Anteil ihres Umsatzes (0,93 Prozent) als die Hersteller (0,79Prozent). Auch die Umsetzung der wichtigsten Nachhaltigkeitsinitiativen [2] hatsich in der Branche seit 2019 (https://www.capgemini.com/de-de/news/pressemitteilung/studie-nachhaltigkeit-automobilunternehmen-strategie/) nur geringfügigverbessert und sich in einigen Bereichen sogar verschlechtert. Die derzeitigeGeschwindigkeit der Automobilbranche im Bereich Nachhaltigkeit wird daher nichtausreichen, die CO2-Emissionen deutlich zu senken und die Ziele des PariserKlimaabkommens zu erreichen. Das geht aus der aktuellen Studie des CapgeminiResearch Institute "Sustainability in Automotive: From Ambition to Action"hervor, für die weltweit über 1.080 Führungskräfte von Automobilherstellern und-zulieferern befragt wurden. Aktuelle Herausforderungen wie die anhaltendeChip-Knappheit und Probleme in der Lieferkette haben zu einer Neuausrichtung derPrioritäten geführt.Der Europäische Green Deal(https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en)und das Pariser Klimaabkommen(https://www.un.org/en/climatechange/paris-agreement) machen es für dieAutomobilindustrie erforderlich, nachhaltigere Lösungen zu verfolgen, um dieKlimaziele zu erreichen. Die Studie zeigt, dass sich eine große Mehrheit (70Prozent) der Automobilunternehmen auf die Reduzierung der Gesamtemissionen inder gesamten Wertschöpfungskette konzentriert, einschließlich der Scope-1-, -2-und -3-Emissionen [3], von der Beschaffung bis zu den End-of-Life-Prozessen.Zwei Drittel (64 Prozent) der Automobilunternehmen erwarten eine Reduzierung derCO2-Emissionen bis 2040, und 57 Prozent gehen über die Einhaltung vonESG-Vorgaben hinaus und machen Nachhaltigkeit zu einem wichtigenGeschäftsfaktor. Allerdings hat die Branche seit 2018 ihreTreibhausgasemissionen insgesamt nur um 5 Prozent reduzieren können, bis 2030wird eine Reduzierung um 19 Prozent erwartet. Bei der derzeitigenGeschwindigkeit sind die Automobilunternehmen nicht in der Lage, das Gesamtziel