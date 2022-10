BERLIN (dpa-AFX) - Der FDP-Chef und Bundesfinanzminister Christian Lindner hat im Streit um den verlängerten Betrieb von Atomkraftwerken seine Forderungen bekräftigt. "Seit der Invasion Russlands in der Ukraine befinden wir uns in einem Energiekrieg. Das ist kein Grund, dauerhaft zur Kernenergie zurückzukehren, aber kurzfristig muss alles an(s) Netz, was Kapazitäten schafft", schrieb Lindner am Montag auf Twitter. Er reagierte damit nach eigenen Angaben darauf, dass ein Video mit Äußerungen vom Januar verstärkt im Internet geteilt wird. Er hatte damals und vor dem Angriff Russlands auf die Ukraine seine Absage an die Atomkraft in einer Rede begründet. Die FDP will nun einen längeren Weiterbetrieb der drei verbliebenen Atomkraftwerke./cn/DP/men