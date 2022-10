ecoligo erhält 10-Millionen-Euro-Investition von FRV-X, um den weltweiten Ausbau erneuerbarer Energien voranzutreiben

Berlin (ots) -



- Solar-as-a-Service-Anbieter ecoligo schließt Finanzierungsrunde über 10

Millionen Euro von FRV-X ab

- Die Investition ermöglicht ecoligo durch weiteres Wachstum mehr Unternehmen in

Schwellenländern mit Solarenergie zu versorgen und die Klimakrise zu

bewältigen

- Zusammenarbeit erweitert Zugang zu sauberer Stromversorgung und trägt zur

weltweiten Demokratisierung der Energiewende bei



Der Impact-Investment-Anbieter http://ecoligo.com , Spitzenreiter bei der

Revolutionierung der Energielandschaft von Wachstumsmärkten, hat erfolgreich

seine Series-A-Finanzierung über 10 Millionen Euro abgeschlossen. Neuer Investor

ist FRV-X (https://frv.com/en/services/frv-x/) , Venture Division von Fotowatio

Renewable Ventures (FRV) (https://frv.com) , ein Weltmarktführer in der

Entwicklung von nachhaltigen Energielösungen und Teil von Abdul Latif Jameel

Energy (https://alj.com/en/energy-and-environmental-services/energy-overview/) .





FRV entwickelt und betreibt weltweit Projekte im Bereich der erneuerbarenEnergien und ist bestrebt, weiterhin den globalen Übergang zu einernachhaltigeren Energiezukunft anzuführen.Globale Energiewende entscheidet sich in Schwellenländernecoligo setzt seit 2016 Solar-as-a-Service-Projekte um, die durch privateInvestor*innen, die gleichermaßen Interesse an Impact wie auch Rendite haben,finanziert werden. Die Solaranlagen versorgen auf fossile Energiequellenangewiesene Unternehmen mit günstigerem und nachhaltigem, sauberem Strom.ecoligo hat bislang 169 Projekte mit einer Gesamtleistung von 82,4 MWp unterVertrag - mehr, als alle PV-Anlagen in Hamburg zusammen leisten können (https://de.statista.com/statistik/daten/studie/250881/umfrage/installierte-photovoltaikleistung-nach-bundesland/) . Umgesetzt werden die Projekte in elf verschiedenenWachstumsmärkten auf bisher drei Kontinenten. In diesen steigt der Energiebedarfim Vergleich zu den großen Industrienationen schneller an. Der Erfolg derglobalen Energiewende entscheidet sich daran, die aufstrebenden Nationenmiteinzubeziehen. Vor Ort ist die Finanzierung eigener Solaranlagen jedochschwierig zu bewerkstelligen, weswegen ecoligo Planung, Bau, Wartung undFinanzierung der Anlagen aus einer Hand anbietet.Durch diesen besonders effektiven Hebel schützt ecoligo, gemeinsam mit derCommunity von privaten Impact Investor*innen, das Klima, in dem die bisherunterzeichnete Projekte messbar zu CO2-Einsparungen von mehr als 1 MillionTonnen beitragen werden.FRV-X und ecoligo nutzen Synergien, um nachhaltige Energie gemeinsam zuskalieren