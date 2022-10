BERLIN (dpa-AFX) - FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai hat die Forderung seiner Partei nach einem längeren Betrieb von drei verfügbaren Atomkraftwerken in Deutschland bekräftigt. Wichtig sei auch, "dass die Lösung am Ende für unser Land vernünftig und zielführend ist", teilte Djir-Sarai am Montag in Berlin nach einer Sitzung des FDP-Präsidiums mit. "Eine Lösung müsste ein echter Beitrag sein zur Energieversorgung und Energiesicherheit in unserem Land. Und eine echte Lösung müsste einen wesentlichen Beitrag leisten zur Preisstabilität und Preissenkung". Die Devise "Erst das Land, dann die Partei" gelte "selbstverständlich auch für einen Wirtschaftsminister", so Djir-Sarai, der damit den Grünen-Politiker Robert Habeck ansprach.

"Wir wollen keine Renaissance der Kernenergie, sondern in der Tat nur eine temporäre Laufzeitverlängerung. Für uns ist völlig klar, dass die erneuerbaren Energien im Vordergrund stehen. Aber solange diese Möglichkeit noch nicht ausreichend gegeben ist, brauchen wir die Kernkraft als Brücke", betonte Djir-Sarai. Er verwies auch auf die Zusammenarbeit in Europa. Der FDP-Politiker sagte: "Niemand kann in Europa nachvollziehen, warum Deutschland vom Instrument der Laufzeitverlängerung keinen Gebrauch macht. Das Instrument der Laufzeitverlängerung ist auch eine Frage der europäischen Solidarität."/cn/DP/ngu