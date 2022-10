Weltwirtschaftsforum würdigt Arçelik-Werk in Ulmi als „Leuchtturm der Nachhaltigkeit"

Das Global Lighthouse Network (GLN) des Weltwirtschaftsforums hat es sich zum Ziel gesetzt, Technologien der Industrie 4.0 zu fördern, um Produktionsanlagen, Wertschöpfungsketten und Geschäftsmodelle zu verändern. 2021 führte das GLN das Sustainability Lighthouse als neue Auszeichnung ein, um Hersteller zu würdigen, die innovative Maßnahmen zur Umstellung auf die Industrie 4.0 anwenden, um die Produktivität zu steigern und gleichzeitig die Umwelt zu schützen.

Das Waschmaschinenwerk in Ulmi von Arçelik ist führend in der effizienten und nachhaltigen Produktion und nutzt modernste Technologien zur Verbesserung der Energie- und Wassereffizienz. Das Werk Ulmi ist mittlerweile einer der zehn Standorte des Global Lighthouse Network, die als Leuchttürme der Nachhaltigkeit gelten.

Hakan Bulgurlu, CEO von Arçelik, kommentierte die Auszeichnung mit den Worten: „Wir sind stolz darauf, vom Weltwirtschaftsforum als Wegbereiter für Nachhaltigkeit anerkannt zu werden. Das spiegelt unser umfassendes Engagement für Nachhaltigkeit im gesamten Unternehmen wider."

„Wir haben ehrgeizige Umweltschutzziele und sind davon überzeugt, dass die Innovation der Schlüssel zu deren Umsetzung ist. Unser Ziel ist es, bis 2050 durch umweltfreundliche Investitionen in erneuerbare Energien sowie durch Energieeffizienz bei Produkten und in der Produktion das Ziel der Netto-Null-Emissionen in allen Geschäftsbereichen zu erreichen. Unser Werk in Ulmi dient dabei als Pilotprojekt und ist beispielgebend für das gesamte Ökosystem von Arçelik. Wir haben uns vorgenommen, nicht nur eine produktionseffiziente Anlage der Industrie 4.0 zu bauen, sondern auch eine, die unser Engagement für eine bessere Zukunft widerspiegelt. Und diese Auszeichnung ist dank der Investitionen in Spitzentechnologien und umweltfreundliche Fertigungsanwendungen wohlverdient. Ich bin stolz auf alle meine Kollegen, die hart und zielstrebig daran gearbeitet haben, dies zu erreichen."