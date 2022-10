Doch um aussichtsreiche Titel zu finden, muss man gar nicht so visionär denken. Denn in den großen, etablierten Branchen finden sich immer wieder Player, die (zumindest hierzulande) noch nicht so viele Anleger auf dem Radar haben, die aber einfach überzeugende Ergebnisse liefern konnten. Wir haben uns drei solcher Titel herausgegriffen, die zumindest im bisherigen Jahresverlauf richtig Spaß gemacht und die schlechte Marktlage gut umschifft haben. Alle drei Branchen – Energie, Gesundheit, Food – gelten darüber hinaus als zukunftsrelevant und im gegenwärtigen Krisenumfeld als unverzichtbar im Wirtschaftsgefüge.

Nische klingt oft nach Special-Interest, also Randthemen, die für eine eher kleine Zielgruppe interessant sein könnten. Im Investmentbereich können solche Anlagebereiche abseits des Mainstreams aber oft interessante Chancen eröffnen – und nicht selten wird aus einem anfänglichen Nischenthema das nächste große Ding. Man denke nur etwa an die E-Autobranche oder Erneuerbare Energien.

High-Performer im Energiemarkt: PBF Energy (WKN: A1J9SG)

Schaut man sich den Chartverlauf im bisherigen Jahr an, fühlt man sich in alte Goldgräberzeiten an der Börse zurückversetzt: Ein sattes dreistelliges Plus könnte die Depotbilanz aufpolieren, wäre man zu Jahresbeginn bei der US-Raffinerie PBF Energy eingestiegen.

Klar: Der Energiesektor kann derzeit von den steigenden Preisen profitieren und PBF Energy als unabhängiger Raffineriebetreiber sitzt hier förmlich an der Quelle. Der 2008 gegründete US-Konzern betreibt eigenen Angaben zufolge derzeit sechs Raffinerien, zwei davon in Kalifornien, weitere in Delaware, Louisiana, New Jersey und Ohio. In den Anlagen wird eine Mischung aus verschiedenen Rohstoffen verarbeitet, um ein Schieferprodukt herzustellen.

Aus den Geschäftszahlen zum zweiten Quartal 2022 geht ein Betriebsergebnis von 1.706,6 Millionen US-Dollar hervor, im Vorjahresquartal lag der Wert bei 147,5 Millionen US-Dollar. Vermeldet wurde außerdem ein Nettogewinn von 1.235,8 Millionen US-Dollar. "Die Ergebnisse des zweiten Quartals von PBF spiegeln die Auswirkungen des knappen globalen Angebots und der steigenden Nachfrage nach der Pandemie wider", wird Tom Nimbley, Chairman und CEO von PBF Energy, zitiert.

Wir haben im zweiten Quartal gut gearbeitet und den Großteil unserer geplanten Turnaround-Aktivitäten für 2022 in der ersten Jahreshälfte abgeschlossen. Wir gehen davon aus, dass die Nachfrage auch angesichts der wirtschaftlichen Unsicherheit stark bleibt. Die weltweiten Produktbestände bleiben niedrig und Raffinerien laufen mit hoher Auslastung, um mit der Nachfrage Schritt zu halten. Wir gehen davon aus, dass PBF mit einer soliden Betriebsleistung in der Lage sein wird, zusätzlichen freien Cashflow zu generieren, der zur weiteren Stärkung unserer Bilanz und zur Belohnung unserer Investoren verwendet werden kann.

High-Performer im Health-Sektor: Humana Inc. (WKN: 856584)

Der Gesundheitsmarkt hält lukrative Chancen bereit. Bei Humana Inc. handelt es sich um ein 1961 gegründetes US-Unternehmen aus der Gesundheitswirtschaft mit eigenen Pflegeheimen und Krankenhäusern. Der Konzern richtet sich mit seinen Angeboten und Lösungen etwa zur häuslichen Pflege, Apothekendiensten und Datenanalyse zudem an Ärzte und weitere Player aus der Health-Branche.

"Wir freuen uns über unsere bedeutenden Fortschritte beim Wachstum des Geschäfts, einschließlich unserer Kliniken für die Grundversorgung und unserer organischen Erweiterung der Medicaid-Mitgliedschaft, kombiniert mit der anfänglichen Einführung unserer wertorientierten häuslichen Pflege", erklärt Bruce D. Broussard, Präsident und Chief Executive Officer von Humana, anlässlich der Veröffentlichung der Finanzergebnisse zum zweiten Quartal 2022.

Zu den Zahlen: Die Prognose zum Gewinn pro Aktie für das Geschäftsjahr 2022 wurde von ungefähr 20,30 US-Dollar auf GAAP-Basis (Anmk.: GAAP steht für allgemein anerkannte Rechnungslegungsgrundsätze) auf ungefähr 24,75 US-Dollar auf bereinigter Basis erhöht. Dies entspreche einem Wachstum von 20 Prozent gegenüber dem bereinigten EPS (Earnings per Share) des Geschäftsjahres 2021. Für den Berichtszeitraum wird ein Gewinn pro verwässerter Stammaktie von 5,48 US-Dollar auf GAAP-Basis gegenüber 4,55 US-Dollar im Vorjahresquartal angegeben. Das bereinigte EBITDA lag laut Unternehmensangaben im zweiten Quartal dieses Jahres bei 486 Millionen US-Dollar gegenüber 388 Millionen US-Dollar im Vorjahreszeitraum.

Die bisherige Kursentwicklung war positiv: Anleger, die zu Jahresbeginn bei Humana Inc. eingestiegen wären, könnten jetzt ein zweistelliges Plus verbuchen.

High-Performer im Food-Bereich: The J.M. Smucker Company (WKN: 633835)

Von Erdnussbutter, Fruchtaufstrichen, Eiscreme-Toppings über Kaffeespezialitäten bis hin zu Leckerlis für Haustiere – der 1897 gegründete US-Konzern The J.M. Smucker Company versorgt seine Kundschaft mit allem, was das Leben etwas süßer macht. Das Portfolio teilt sich demnach in die Sparten Kaffee, Konsumgüter sowie Tiernahrung und Snacks auf.

Die vorliegenden Geschäftsergebnisse zum ersten Quartal 2022 weisen einen Anstieg des Nettoumsatzes um 15,0 Millionen US-Dollar bzw. einem Prozent aus. Der Nettogewinn pro verwässerter Aktie betrug demnach 1,03 US-Dollar. Der bereinigte Gewinn pro Aktie lag bei 1,67 US -Dollar, der Rückgang von zwölf Prozent spiegele die Auswirkungen des Rückrufs eines Erdnussbutterprodukts wider, was auch den Nettoumsatz belastet habe.

Aber: "Wir haben ein weiteres Quartal geliefert, das unsere Erwartungen übertroffen hat, da die Verbrauchernachfrage nach unseren Kultmarken in einem steigenden Kostenumfeld anhielt und ein robustes organisches Umsatzwachstum für unsere wichtigsten Fokusplattformen für Haustiere, Kaffee und Snacks ankurbelte", so Mark Smucker, Vorstandsvorsitzender, Präsident und Chief Executive Officer der Gesellschaft. Sein Ausblick fällt demgemäß optimistisch aus:

Aufgrund der besser als erwarteten Ergebnisse des ersten Quartals und der anhaltenden Dynamik für unsere bewährten Marken erhöhen wir unsere Erwartungen für den Nettoumsatz, den bereinigten Gewinn je Aktie und den freien Cashflow für dieses Geschäftsjahr. In den kommenden Monaten werden wir dies aufrechterhalten.

Auch der vorliegende Jahresbericht 2022 geizt nicht mit positiven Entwicklungen – etwa, dass die Dividende seit 20 Jahren fortlaufend angehoben wurde, dass die Kaffeemarken Dunkin und Café Bustelo im vergangenen Jahr die am schnellsten wachsenden Marken in der entsprechenden Kategorie waren oder etwa, dass das Katzenfutter Meow Mix in der Katzen-Trockenfutter-Kategorie auf die führende Position geklettert sei. Dass die Geschäfte bislang gut liefen, lässt sich auch am Aktienkurs ablesen, der Anlegern im bisherigen Jahresverlauf ein zweistelliges Plus gebracht hat.

Fazit: Auch im derzeitigen Krisenumfeld finden sich aussichtsreiche Unternehmen mit soliden Geschäftszahlen und positiven Chartverläufen. Inwiefern sich diese Entwicklungen in die Zukunft fortschreiben lassen, bleibt ungewiss. Um das börsentypische Auf und Ab besser abfedern zu können und Verlustrisiken zu reduzieren, sollte man grundsätzlich auf eine breite Streuung seines Anlagekapitals – auf verschiedene Titel, Branchen und Anlageregionen – achten.

Autorin: KS, Redaktion smartbroker.de

