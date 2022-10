JPMORGAN stuft HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hannover Rück vor Zahlen zum dritten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 175 Euro belassen. Seine neue Erwartung an die Verluste durch den Hurrikan Ian belaufe sich auf 440 Millionen Euro, schrieb Analyst Kamran Hossain in einer am Montag vorliegenden Studie. Inklusive weiterer Naturkatastrophen im dritten Quartal sinke die operative Schaden-Kosten-Quote für das dritte Quartal wohl auf 100,8 Prozent./tih/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2022 / 10:39 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2022 / 10:45 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Hannover Rueck Aktie reagierte daraufhin mit einem Plus von +2,24 % auf 157,3EUR an der Börse Tradegate.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Kamran Hossain

Analysiertes Unternehmen: HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 175

Kursziel alt: 175

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m