Macon betonte die Notwendigkeit, angesichts der Konkurrenz aus China und den USA den Kauf von in Europa produzierten E-Autos zu fördern. Der Bonus zum Kauf eines E-Autos für Haushalte mit geringem Einkommen werde von 6000 auf 7000 Euro erhöht, sagte er "Les Échos". Begrenzt werden solle der Bonus auf Modelle bis 47 000 Euro Kaufpreis./evs/DP/men

Wenn Frankreich die Bevölkerung ermuntere, auf elektrische oder hybride Modelle umzusteigen, sei es wichtig, wieder eine französische Produktion zu haben - zur Reindustrialisierung des Landes, für das Klima und für Frankreichs Unabhängigkeit, sagte Macron. Beim Messerundgang des Präsidenten kündigte Carlos Tavares, Chef des Stellantis -Konzerns, die Fertigung dreier elektrischer Peugeot-Modelle im elsässischen Mülhausen an. Damit erhöhe sich die Zahl der in Frankreich produzierten E-Modelle von sechs auf zwölf.

PARIS (dpa-AFX) - Frankreichs Präsident Emmanuel Macron möchte sein Land im Zuge der Umstellung auf Elektroautos wieder zu einer großen Autonation machen. Das Ziel sei, ab 2030 jährlich zwei Millionen Elektroautos in Frankreich zu produzieren, sagte Macron am Montag auf dem Pariser Autosalon. Bis 2026/27 werde bereits die Schwelle von einer Million Elektroautos erreicht, und die Regierung werde der Branche helfen. "Wir sind da, um langfristig zu unterstützen und zu begleiten, um Innovationen fortzusetzen, um aus Frankreich wieder ein großes Automobilland der Zukunft zu machen."

Macron will aus Frankreich wieder 'großes Automobilland' machen

