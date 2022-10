UBS stuft SYMRISE AG auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Symrise auf "Buy" mit einem Kursziel von 121 Euro belassen. Nach zahlreichen Vorabzahlen aus der Chemiebranche gebe es kaum noch Überraschungspotenzial hinsichtlich schwacher Volumina, schrieb Analyst Andrew Stott in einem am Montag vorliegenden Ausblick auf die Berichtssaison. Bei Symrise dürfte ein starker Zwischenbericht die dunklen Wolken der Givaudan-Enttäuschung vertreiben, so der Experte./ag/laVeröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2022 / 16:29 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Symrise Aktie reagierte daraufhin mit einem Plus von +2,81 % auf 98,06EUR an der Börse Tradegate.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Andrew Stott

Analysiertes Unternehmen: SYMRISE AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 121

Kursziel alt: 121

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m