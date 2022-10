RevBits Endpoint Security erreicht perfekte Erkennungsrate bei ICSA Labs 2022-Tests im dritten Quartal

Die Tests wurden im Rahmen des ATD-Protokolls (Advanced Threat Detection) durchgeführt, das sich auf die Bewertung von Endpunktsicherheitsprodukten hinsichtlich des Schutzes vor neuen und wenig bekannten Bedrohungen aller Arten von Malware sowie auf Tests mit harmlosen Anwendungen zur Ermittlung von Fehlalarmen konzentriert. Während eines Zeitraums von vierunddreißig aufeinander folgenden Tagen wurden über 628 Testläufe mit bösartigen Proben und 579 harmlose Anwendungen ausgeführt.

„Mit einer Erkennungsrate von 100 % und null Fehlalarmen hat RevBits EPS die für die Aufrechterhaltung der Zertifizierung erforderliche Erkennungsrate von fünfundsiebzig Prozent deutlich übertroffen", so Mucteba Celik, CTO von RevBits. „Wir waren von der Leistung absolut begeistert. Wir waren auf der Suche nach der anspruchsvollsten Endpunktsicherheits-Zertifizierungsprüfung, die es gibt. Deshalb haben wir uns für ICSA Labs entschieden. Das Erreichen dieser Ergebnisse spricht für die Qualität und Leistungsfähigkeit unseres Produkts. Wir wollen, dass unsere Lösung alle Malware stoppt und keine falschen Meldungen für Systemadministratoren erzeugt."

„Die Aufrechterhaltung dieser Zertifizierung ist wichtig für unser Unternehmen und unsere Kunden", so David Schiffer, CEO von RevBits. „Die Geißel der Malware und Ransomware muss besiegt werden, und der Schutz von Unternehmen aller Arten und Größen hat für RevBits Priorität. Unsere Endpunktsicherheitslösung erreicht dieses Ziel - und darauf sind wir natürlich sehr stolz."

RevBits Endpoint Security bietet mit seinem Endpoint Detection and Response (EDR)-Modul auch robuste Mitigations- und Forensikfunktionen. Für einen erweiterten Schutz enthält RevBits EPS eine in den USA patentierte Technologie zum Schutz vor Angriffen auf Kernel-Ebene. Den detaillierten Zertifizierungsbericht und weitere Informationen über RevBits Endpoint Security finden Sie unter RevBits Endpoint Security.

Kontakt: Neal Hesterberg, neal.hesterberg@revbits.com

Informationen zu RevBits

RevBits wurde 2018 gegründet und ist ein umfassendes Cybersicherheitsunternehmen, das den Kunden einen hervorragenden Schutz und Service bietet. RevBits schützt Unternehmen vor den raffiniertesten Cyber-Bedrohungen, indem es mehrere fortschrittliche Sicherheitsfunktionen anbietet, die über eine einheitliche Sicherheitsplattform verwaltet werden können. Der Hauptsitz von RevBits befindet sich in Mineola, New York, mit Niederlassungen in Princeton, New Jersey, Boston, Massachusetts, London (England) und Antwerpen (Belgien). Für weitere Informationen über RevBits besuchen Sie bitte RevBits.

