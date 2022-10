Grüne wünschen sich klarere Haltung von SPD im Atom-Streit

BERLIN (dpa-AFX) - Im Ampel-Streit um die weitere Nutzung der Kernenergie wünschen sich die Grünen eine klarere Positionierung vom Koalitionspartner SPD. "Ich würde manchmal gerne wissen, was die Haltung der SPD bei diesem Thema ist", sagte die Grünen-Vorsitzende Ricarda Lang am Montag in Berlin. "Das war mir nicht so klar innerhalb der letzten Wochen." Lang war nach ihren Erwartungen an Kanzler Olaf Scholz (SPD) gefragt worden.

Seit Tagen streiten vor allem FDP und Grüne, ob und wie lange die drei noch laufenden Atomkraftwerke weiter betrieben werden sollen. Die Grünen hatten am Wochenende auf einem Parteitag beschlossen, nötigenfalls einen sogenannten Streckbetrieb für die Meiler Isar 2 und Neckarwestheim 2 bis Mitte April 2023 mitzutragen.