Vancouver (British Columbia), 17. Oktober 2022 – Recharge Resources Ltd. (CSE: RR, OTC: RECHF, Frankfurt: SL5) („Recharge“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen am vergangenen Samstag die Bohrungen aufgenommen hat, nachdem es die endgültigen Genehmigungen des Bergbaugerichts des argentinischen Bergbauamtes für die Bohrung von Explorations- und Produktionsbohrlöchern bei seinem Salar-Lithium-Sole-Projekt „Pocitos 1“ in der argentinischen Provinz Salta erhalten hat.