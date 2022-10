Das InsurTech Unternehmen bolttech sichert sich mit der der Serie B Finanzierungsrunde frisches Kapital, um sein schnelles, weltweites Wachstum fortzusetzen

bolttech, einer der weltweit führenden Anbieter von «embedded» Versicherungen, ist ein global agierendes B2B2C-InsurTech, das seinen bahnbrechenden Versicherungsmarktplatz nutzt, um Versicherer mit Vermittlern und deren Kunden zu vernetzen. Die bolttech Plattform, die in mehr als 30 Märkten in Asien und Europa sowie in allen 50 US-Bundesstaaten zugelassen ist, bietet Unternehmen innerhalb und außerhalb der Versicherungsbranche alles, was sie brauchen, um Versicherungsprodukte anzubieten, die den sich wandelnden Versicherungs- und Schutzbedürfnissen ihrer Kunden im digitalen Zeitalter gerecht werden. bolttech ermöglicht den Partnern, ihre Geschäftsmodelle neu zu gestalten und neue Einnahmequellen zu erschliessen, die digitale Transformation zu beschleunigen und die Kundenbeziehungen zu vertiefen.

bolttech ist seit seiner Gründung im Jahr 2020 schnell gewachsen. Über seinen technologiegestützten Versicherungsmarktplatz, dem größten der Welt, werden jährlich Prämien im Wert von rund 50 Milliarden USD quotiert. Der Versicherungsmarktplatz von bolttech verbindet weltweit über 800 Vertriebspartner mit mehr als 200 Versicherern und bietet mehr als 6.000 Produktoptionen an.

Die Partnerschaft mit Tokio Marine als strategischem Investor wird die Fähigkeiten und die Reichweite von bolttech ergänzen und die Vertriebsstärke, Produktinnovation und Finanzstärke von bolttech verbessern. Das Kapital aus der Serie B Finanzierung wird in erster Linie für das weitere internationale Wachstum des Unternehmens eingesetzt.

Rob Schimek, Group Chief Executive Officer von bolttech, erklärte: „Die Gewinnung eines so hochkarätigen und angesehenen Hauptinvestors wie Tokio Marine ist eine eindrucksvolle Bestätigung für das Vertrauen internationaler Investoren in die Widerstandsfähigkeit von bolttechs Geschäftsmodell, unsere langfristige Value Proposition und unsere Rolle bei der Gestaltung der Zukunft des Versicherungsvertriebs. Auf dem Weg zur Beschleunigung unserer Wachstumsstrategie und weltweiten Expansion wird Tokio Marine ein entscheidender strategischer Partner sein."

Masashi Namatame, Geschäftsführer und Group Chief Digital Officer von Tokio Marine, kommentierte: „Tokio Marine freut sich über die Möglichkeit, die Serie B Runde von bolttech anzuführen und bolttech als strategischen Partner auf seinem außergewöhnlichen Wachstumskurs zu begleiten. Der Umfang und die Vielfalt der Plattform von bolttech in Verbindung mit seinen branchenführenden technischen und digitalen Fähigkeiten und seiner umfassenden Erfahrung im Versicherungswesen positionieren das Unternehmen als klaren Marktführer im InsurTech Sektor. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit bolttech, um die kommerziellen Möglichkeiten, die unsere neue strategische Partnerschaft bietet, zu nutzen."

