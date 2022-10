LÜBECK - Anhaltende Probleme in der Lieferkette und hohe Kosten für die Beschaffung von Materialien machen dem Medizin- und Sicherheitstechnikkonzern Drägerwerk schwer zu schaffen. Nach einem schwachen Quartal zog der Vorstand seine Ziele für 2022 zurück. Am Aktienmarkt kommt dies nicht gut an. Die im SDax notierte Vorzugsaktie verlor im frühen Montagshandel deutlich an Wert.

CHARLOTTE - Die verschlechterte Wirtschaftslage hat bei der Bank of America im dritten Quartal weniger am Gewinn gezehrt als erwartet. Wegen Rückstellungen von knapp 900 Millionen US-Dollar für drohende Kreditausfälle sank der Überschuss im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um acht Prozent auf 7,1 Milliarden US-Dollar (7,3 Mrd Euro), wie das Geldhaus am Montag in Charlotte (US-Bundesstaat North Carolina) mitteilte. Ein Jahr zuvor hatte die Bank noch von der Auflösung von Rückstellungen für gefährdete Kredite profitiert. Analysten hatten diesmal im Schnitt mit einem stärkeren Gewinnrückgang gerechnet. Im vorbörslichen US-Handel legte die Aktie der Bank of America um fast drei Prozent zu.

Kreise: Investmentbank-Chef der Credit Suisse vor Abgang

ZÜRICH - Der Chef der Credit-Suisse-Investmentbank, Christian Meissner, wird das Geldhaus Insidern zufolge in den kommenden Wochen verlassen. Der Abgang erfolge im Zuge eines umfassenden Umbaus der möglicherweise zum Verkauf stehenden Einheit, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Montag unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Sein Abgang solle im Zuge des für 27. Oktober angekündigten Strategie-Updates der angeschlagenen Großbank bekannt gegeben werden. Ende Juli hatte es seitens der Credit Suisse noch geheißen, dass Meissner die Transformation der Sparte mitgestalten wolle. Nun prüft er Bloomberg zufolge andere Möglichkeiten wie die Gründung einer eigenen Beratungsfirma oder den Wechsel zur Konkurrenz.

BP übernimmt US-Biogas-Hersteller Archaea Energy für Milliardensumme

HOUSTON - Der britische Öl- und Gaskonzern BP will bis Ende des Jahres den US-Biogas-Hersteller Archaea Energy für rund 4,1 Milliarden US-Dollar inklusive Schulden übernehmen. Das Management von Archaea Energy rund um Vorstandschef Nick Storck stimmt dem umgerechnet 4,2 Milliarden Euro schweren Deal zu, für den BP rund 26 US-Dollar in bar pro Aktie zahlt, wie das US-Unternehmen am Montag in Houston mitteilte. Die Archaea-Aktie schnellte im vorbörslichen US-Handel um gut die Hälfte auf 25,75 Dollar nach oben. BP-Papiere gaben in London leicht nach.