Bielefeld (ots) - Am 13. Oktober hat die die Aramaz Digital GmbH, eine

Recruiting-Agentur mit Fokus auf das Bäckerhandwerk, im Hyatt Regency Düsseldorf

den zweiten Bäcker Digital Tag veranstaltet. Mehr als 50 Teilnehmer durften sich

dabei auf gehaltreiche Vorträge mit den Schwerpunkten Mitarbeitergewinnung,

Steuerersparnis, Arbeitgeber-Attraktivität und Ausbildung neuer Mitarbeiter

freuen.



Geschäftsführer Eyüp Aramaz: "Das Bäckerhandwerk steht aktuell vor gigantischen

Herausforderungen, die ein radikales Umdenken notwendig machen - darauf konnten

wir auch beim zweiten Bäcker Digital Tag durch persönliche Gespräche und über

ausführliche Vorträge aufmerksam machen."





Der Gastgeber Eyüp Aramaz referierte während des Events darüber, wie Bäckereibetriebe planbar mehr Bewerbungen generieren. Für neue Impulse im Vergleich zum ersten Bäcker Digital Tag sorgte unterdessen der Vortrag über Steuerspartipps von Soufian El Morabiti und Ali Doygun, den die Teilnehmer aufmerksam verfolgten. Felix Anrich und Randolph Moreno Sommer von FAIRFAMILY gingen auf gezielte Maßnahmen zur Steigerung der Arbeitgeber-Attraktivität ein, während Unternehmensberater Elmar Vogt über die Förderung von Mitarbeitern sprach. Über das Thema Sichtbarkeit bei Google und Co. handelte währenddessen der Vortrag von Phil Poosch. Unternehmensberater Markus Baulig gab außerdem einen ausführlichen Einblick in effektive Möglichkeiten der digitalen Mitarbeiterführung.

"Im Speaker-Line-up des zweiten Bäcker Digital Tages waren ausgewiesene Experten vertreten, die die Sorgen und Probleme des modernen Bäckerhandwerks aufgegriffen und in ihren Reden hilfreiche Lösungen dafür präsentiert haben. Im Vergleich zu unserem ersten Event konnten wir uns dahingehend nochmal deutlich steigern. So erhielten wir von allen Teilnehmern durchweg positives Feedback", erklärt Eyüp Aramaz.

Nachdem der erste Bäcker Digital Tag bereits auf große Begeisterung gestoßen war, nahmen am zweiten Event dieser Art von Aramaz Digital noch mehr Geschäftsführer, Personaler und Marketing-Verantwortliche von den unterschiedlichsten Bäckereibetrieben teil. Dabei waren unter anderem die Bäckerei Steinecke, die Bäckerei Coors, Sander's Backstube und die Bäckerei Plücker vertreten.

"Neben den erstklassigen Vorträgen konnten die Besucher hervorragendes Essen und einen regen Austausch mit Branchenteilnehmern und Speakern an einer äußerst atmosphärischen Location genießen. Daran möchten wir auch künftig anknüpfen: Der nächste Bäcker Digital Tag ist bereits in Planung und soll noch mehr Bäckereibetrieben die Möglichkeit bieten, einzigartigen Input zur Optimierung ihrer Arbeitgebermarke zu sammeln und wertvolle Kontakte hierfür zu knüpfen", betont Eyüp Aramaz.

Über Eyüp Aramaz:

Eyüp Aramaz ist Geschäftsführer des Unternehmens Aramaz Digital GmbH mit Hauptsitz in Bielefeld. Der Marketingexperte verhilft Unternehmen in der Bäckereibranche zu mehr Sichtbarkeit im Internet. Zu seinen Kunden zählen familiengeführte und mittelständische Bäckereien und Konditoreien. Für sie gewinnt er mit seinen speziellen digitalen Recruiting-Methoden neue Fachkräfte und qualifizierte Mitarbeiter. Seine Strategie besteht aus aufeinander aufbauenden Schritten, die sich eng an der individuellen Struktur der Unternehmen orientieren.