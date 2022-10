Wiley gründet neue Abteilung Partner Solutions zur Unterstützung von Open-Access-Publikationen in der Forschung (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Frankfurt (ots) - Der weltgrößte Gesellschaftsverlag nutzt seine Reichweite undExpertise, um die Branche voranzutreibenIm Vorfeld der diesjährigen Frankfurter Buchmesse kündigt derWissenschaftsverlag Wiley (https://www.wiley.com/en-us) (NYSE: WLY) ein weltweitführendes Unternehmen im Bereich Forschung und Bildung, die Gründung der neuenAbteilung Wiley Partner Solutions an. Als neue Abteilung innerhalb desGeschäftsbereichs Forschung unterstützt Wiley Partner Solutions Verbände,Wissenschaftsverlage, Gesellschaften und Unternehmen bei der Umgestaltung ihrerGeschäftsstrategien und Publikationsprozesse im Zeitalter derOpen-Access-Forschung. Das Partner Solutions Team wird global unter der Leitungvon Wiley Senior Vice President Dr. Guido F. Herrmann mit Sitz in Deutschlandtätig sein.Wiley Partner Solutions bietet eine vielfältige Palette an digitalenPlattformen, Verlagslösungen und Dienstleistungen, die Partnern helfen, ihrePublikationsprogramme zu skalieren, zu verbessern und zu beschleunigen.Gleichzeitig unterstützt Wiley damit die Wertschöpfungskette deswissenschaftlichen Publizierens. Das Angebot umfasst alle Phasen deswissenschaftlichen Publikationsprozesses, von der Manuskripteinreichung bis zurVeröffentlichung und darüber hinaus. Zu den verfügbaren Lösungen gehören solche,welche die Autoreneinrichtungen vorantreiben und verbessern. Darüber hinausbietet Wiley Partner Solutions qualitativ hochwertige Redaktions- undProduktionsdienste, und Service rund um den Peer-Review und Engagement innerhalbder akademischen Community. Weiterhin können Umsätze diversifiziert,Career-Center-Dienste angeboten, Open-Access-Zahlungen verwaltet undVerbindungen zwischen Forschern und den Organisationen besser ermöglicht werden.Zu Wileys aktuellen Kunden gehören unter anderem die American Association forthe Advancement of Science (AAAS), das Institute of Electrical and ElectronicsEngineers (IEEE), die Association for Computing Machinery (ACM) sowieakademische Einrichtungen und globale Unternehmen aus der Pharma-,Biowissenschafts- und Chemieindustrie."Kein anderes Unternehmen kann Forschenden eine so umfassende Unterstützung beiihrer Arbeit bieten. Als weltweit führender Verlag für gesellschaftlichePublikationen mit über 900 Partnerschaften verfügen wir über die Kompetenz, dasFachwissen und das globale Netzwerk, um den Bedarf an wissenschaftlichenPublikationen in großem Umfang zu decken", sagt Jay Flynn, Wiley Executive VicePresident und General Manager, Research. "Durch organisches Wachstum undAkquisitionen haben wir mit Wiley Partner Solutions ein Traumteam von Fachleuten