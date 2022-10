Immobilien steigen immer? Frag mal Vonovia-Aktionäre!

Seine Kernbotschaft war, dass der Staat in guten Zeiten Geld zurücklegen sollte, um damit in schlechten die Wirtschaft stimulieren zu können; zur Not auch über zusätzliche Kreditaufnahmen.

Soweit zur Theorie. In der Praxis folgen viele Staatslenker seinem Ansatz, allerdings nur zur Hälfte. Denn sie machen gerne Schulden, sie pumpen Geld in die Wirtschaft... ach nein, sie pumpen es in Umverteilungsprogramme, wo es nicht stimuliert, sondern einfach verkonsumiert wird. Und das in jeder Wirtschaftslage. Auf dem Höhepunkt des Wirtschaftszyklus geben sie das Geld mit beiden Händen aus und wenn die Rezession an die Tür klopft, finden sie Gründe, weshalb sie gerade jetzt nicht mit dem Geldausgeben aufhören können.