EDINBURGH (dpa-AFX) - Die schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon, die für ein von Großbritannien unabhängiges Schottland wirbt, rechnet in diesem Fall mit einer schnellen Wiederaufnahme in die EU. Zwar werde es Verhandlungen geben, aber die meisten Experten seien sich einig, dass "dies kein besonders langer Prozess" sein werde, sagte Sturgeon am Montag in Edinburgh. "Niemand Vertrauenswürdiges ist ernsthaft der Meinung, dass Schottland nicht wieder in der Europäischen Union willkommen ist."

2014 hatte sich in einem Referendum noch mehr als die Hälfte der schottischen Wähler gegen die Loslösung vom Vereinigten Königreich ausgesprochen. Schottland war jedoch als Teil des Vereinigten Königreichs 2020 aus der EU ausgetreten. Die Befürworter eines unabhängigen Schottlands argumentieren, dass dies die Lage fundamental verändert habe und die Schottinnen und Schotten erneut über die Unabhängigkeit ihres Landes abstimmen sollten.