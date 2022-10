BAGDAD (dpa-AFX) - Im Irak zeichnet sich ein riesiger Korruptionsskandal ab: Unbekannte entwendeten umgerechnet knapp 2,6 Milliarden Euro vom Konto der irakischen Steuerbehörde. Ministerpräsident Mustafa al-Kasimi sprach in einer Erklärung von einem "Missbrauch öffentlicher Gelder", an dem die weit verbreitete Korruption im Irak schuld sei. Seine Regierung habe in dem Fall bereits vor Monaten Ermittlungen eingeleitet und relevante Dokumente an die Justiz übergeben.

Das irakische Finanzministerium hatte zuvor ein Dokument veröffentlicht, aus dem der mutmaßliche Diebstahl hervorgeht. Medien verbreiteten das Schreiben, das für großes Aufsehen sorgte. Das Finanzministerium habe die Antikorruptionsbehörde der Regierung eingeschaltet. Die Verantwortlichen würden zur Rechenschaft gezogen, beteuerte Al-Kasimis in seiner Erklärung vom Sonntagabend weiter.