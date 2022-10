Die LION HJT Photovoltaik-Modul-Baureihe von RECOM Technologies mit einer Leistung über 700 Wp und einer Lebenserwartung von mehr als 30 Jahren

Neues Modul HJT LION 390 Wp in europäischen Lagerhäusern verfügbar

Die Module der Lion-Baureihe mit einer Leistung über 700 Wp basieren auf der Heterojunction-Technologie (HJT). Das Heterojunction (HJT)-Photovoltaikmodul ist eine bahnbrechende Technologie. Sie gewährleistet eine hohe Leistungsfähigkeit und eine geringe Abnutzung des Photovoltaik-Moduls und verbessert erheblich die Ergebnisse und den Ertrag im Zeitverlauf.

Die Heterojunction-Solarzellen kombinieren zwei verschiedene Technologien in einer Zelle: einen dünnen, monokristallinen Silizium-Wafer, der von ultra-dünnen amorphen Siliziumschichten umgeben ist. Dies ermöglicht im Vergleich zu herkömmlichen Silizium-Sonnenkollektoren eine Steigerung des Wirkungsgrades des Kollektors und eine einfache Gewinnung von mehr Energie. Dank eines Beidseitigkeitsfaktors von bis zu 90 % (im Vergleich: bei Branchenstandardmodulen sind es 70 %) gewinnen die Lion-Module bis zu 20 % mehr Energie bei schwachem Licht, am Morgen, in den Abendstunden und bei bewölktem Himmel. Durch die N-Typ-Technologie werden die Energieverluste deutlich reduziert und es gibt weder PID- noch LID-Effekte, die den niedrigsten LCOE liefern.

Die Lion-Serie von RECOM Technologies ist ab 375 Wp erhältlich und reicht bis zu mehr als 700 Wp.

Technische Produktdaten

Beidseitiges monokristallines HJT-Doppelglas-Modul

30 Jahre Produktgarantie und Leistungsgarantie

niedriger Temperaturkoeffizient -0,24 %/c

>91,25 % Leistungsausstoß nach 30 Jahren

10 bis 35 % Energieerzeugungszunahmes

Modulwirkungsgrad über 22,5 %

Hohe Beidseitigkeit / hoher Energieertrag / geringe Abnutzung

Kein LID und PID

Die Kraftwerke von RECOM sind nach den Normen ISO 9001 und 14001 zertifiziert und die Lion-Serie ist vollständig nach den Normen IEC61215 und 61730 zertifiziert. Die Lion-Serie ist auch für extreme Windstärken [2400 Pascal] und Schneelasten [5400 Pascal] zertifiziert.

RECOM unterstützt schnelle und zuverlässige Lieferungen, die die Verfügbarkeit von Produkten in europäischen Lagerhäusern gewährleisten.

Weitere Informationen zu den Solarlösungen von RECOM finden Sie auf https://recom-tech.com. Bei Vertriebs- und technischen Anfragen senden Sie bitte eine E-Mail an info@recom-tech.com.

Über uns

RECOM Technologies ist ein in Frankreich ansässiges Unternehmen für erneuerbare Energien mit einer bemerkenswerten Präsenz in der globalen Solarbranche. RECOM stellt Module, Zellen, Wechselrichter, Hybrid-Speichersysteme, Batterien und Ladegeräte für Elektrofahrzeuge (EV) her. Das innovative Unternehmen vereint Forschung und Entwicklung, Fertigung und Vertrieb unter einem Dach.

RECOM ist ein führender Hersteller von Bloomberg Tier 1 Photovoltaik-Modulen und der einzige in Europa. Das Unternehmen kann eine jährliche Produktionskapazität von mehr als 1,1 GW und einem Absatz von mehr als 2 GW an Solarmodulen in 95 Ländern vorweisen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1921301/RECOM_LION_HJT_PV.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1902016/RECOM_Technologies_Logo.jpg

Medienkontakt:

E-Mail: marketing@recom-tech.com

Telefon: +33255030861

