JEFFERIES stuft Richemont auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Richemont angesichts vermeldeter Preiserhöhungen für die Luxusmarken Cartier und Van Cleef & Arpels auf "Buy" mit einem Kursziel von 125 Franken belassen. Die Preise in Europa könnten nur steigen, schrieb Analyst Flavio Cereda in einer am Montag vorliegenden Studie. Richemont habe sich während der Corona-Pandemie mit Preiserhöhungen zurückgehalten und könne auf dieser Basis nun flexibler agieren./tih/laVeröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2022 / 08:41 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2022 / 08:41 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die CIE Financiere Richemont Aktie reagierte daraufhin mit einem Plus von +3,67 % auf 103,1EUR an der Börse Lang & Schwarz.