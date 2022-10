Artmarket.com Frieze London im Kontext des schnellen Wachstums in Hongkong und weiteren, von Artprice beobachteten Marktveränderungen

Paris (ots/PRNewswire) - PARIS, 17. Oktober 2022 Nach der Ankündigung eines

Auktionsumsatzzuwachses von 26% (sein bester Start ins Jahr seit drei Jahren) im

ersten Semester 2022 durch das Vereinigte Königreich, ist London Gastgeberin der

Kunstmessen Frieze und Frieze Masters. Parallel zu diesen Kunstmessen (vom 12.

bis zum 16. Oktober in Regent's Park) stehen natürlich mehrere

Prestige-Auktionen in der Stadt auf dem Programm. London, das lange die

Hauptstadt des weltweiten Kunstmarktes war, ist weiterhin der zweit wichtigste

Marktplatz weltweit. Angesichts von Brexit, dem Aufstieg Honkongs und der

Digitalisierung von Kunst, kann diese Position Londons allerdings nicht mehr als

selbstverständlich angesehen werden.



Auktionsumsatz im Segment der Bildenden Künste - London vs. Hong Kong