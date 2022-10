Almdudler feiert 65 Jahre (FOTO)

Wien (ots) - Almdudler ist seit 1957 alpenländisch-österreichisches Lebensgefühl

in der Flasche, Österreichs beliebteste und bekannteste Alpenkräuterlimonade,

ein 100-prozentiges Familienunternehmen mit Tradition und Herz - kurz ein echtes

Original. "Wir feiern heute den 65. Geburtstag von Almdudler. Bereits unseren

Eltern war es immer schon ein Herzensanliegen österreichische Tradition zu

pflegen und Altbewährtes zu bewahren, ohne dabei den Blick vor Neuem zu

verschließen. Darum interpretieren wir uns jetzt schon seit 65 Jahren immer

wieder neu: Mit Witz, Augenzwinkern und vor allem anders als erwartet", freuen

sich gemeinsam die Geschwister Michaela und Thomas Klein, Eigentümer von

Almdudler.



Almdudler - Eine Marke mit Herz und Geschichte





Die Erfolgsgeschichte von Almdudler beginnt mit der Hochzeit von Ingrid undErwin Klein, dem Erfinder der Marke Almdudler. Denn der 17. Oktober 1957 solltenicht nur der Hochzeitstag der zwei Frischverliebten, sondern auch dieGeburtsstunde von Almdudler sein. Da füllte Erwin Klein die erste Flasche dereinzigartigen Alpenkräuterlimonade ab und übergab sie seiner Angetrauten Ingridals Hochzeitsgeschenk. Sie diente ihm als Muse für die einzigartige und geheimeAlpenkräuterrezeptur. Geschmacklich inspiriert von der Kräuterwelt der Alpen undangeregt durch die Redewendung "auf der Alm dudeln", tauften die beiden dieAlpenkräuterlimonade auf den Namen Almdudler.Wenn die kan Almdudler hab'n, geh i wieder ham!Der berühmte Almdudler Claim "Wenn die kan Almdudler hab'n, geh i wieder ham"wurde in den 80ern unter der Führung von Heribert Thomas Klein kreiert und kanngetrost als Teil der österreichischen Werbegeschichte bezeichnet werden. ImJubiläumsjahr feiert er sein TV-Comeback und wurde in unterschiedlichen TV Spotsauf gewohnt augenzwinkernde Weise neu inszeniert.Zum 65. Geburtstag am 17. Oktober 2022 hat sich Sprudelfabrikant Thomas HeribertKlein jetzt noch etwas Besonderes überlegt und sich mit vollem Einsatz bei einemkuriosen Geburtstagsvideo ins Zeug gelegt: Um auf die lange und traditionsreicheUnternehmensgeschichte zu verweisen, schlüpfte Thomas Klein in die Gestalt einesüberzeichneten gruseligen, alten Mannes. Natürlich mit dem typischenAlmdudler-Augenzwinkern - denn trotz des 65-jährigen Bestehens hat sich dieMarke ihren typischen Charme und Humor erhalten. Das Video ist ab dem 17.Oktober pünktlich zum Jubiläum online(https://www.youtube.com/playlist?list=PLfPAtHJ0ugSALXgaePvlWjRIJKhuKvUK_) zusehen.