Bruxelles (ots) - L'association européenne des professionnels du vapotage,

Independent European Vape Alliance (IEVA), a récemment décidé de mettre à jour

son Code pour un marketing responsable, afin de renforcer la régulation de

l'industrie en matière de protection de la jeunesse. L'association chinoise

China Electronic Chamber of Commerce (ECCC) a accepté de co-signer ce code,

s'engageant ainsi dans cette démarche de responsabilité.



Le Code pour un marketing responsable contient 14 principes obligatoires. Son

objectif principal est de s'assurer que "le marketing des produits du vapotage

ne [doit] pas le rendre attrayant pour les mineurs". [1]





Dustin Dahlmann, président d'IEVA : "Aussi convaincus que nous sommes que levapotage a un potentiel significatif de réduction des risques, nousreconnaissons également qu'il doit être commercialisé de manière responsable.Les signataires ne s'adressent donc qu'aux fumeurs adultes et aux vapoteurs autravers de leur marketing, pour les informer sur les produits. La protection dela jeunesse est un impératif pour nous. Nous sommes très heureux d'avoir convenude cela avec nos chers collègues chinois."Voici quelques-uns des principes du Code :- Avertissements : la publicité pour le vapotage doit contenir desavertissements clairs et des références indiquant que l'annonce estexclusivement destinée aux fumeurs et vapoteurs adultes.- Placement : les cigarettes électroniques ne peuvent pas faire l'objet d'unepublicité dans les établissements ou lors d'événements qui sont principalementfréquentés par des enfants et des adolescents. Une distance minimale de 100mètres doit être maintenue à l'entrée principale des écoles.- Attrait aux mineurs : la publicité pour les cigarettes électroniquess'abstient d'utiliser des personnages de dessins animés et d'autres personnagesde fiction susceptibles d'éveiller l'intérêt des mineurs.- Conception des produits : Les produits ne doivent en aucun cas être conçuspour être particulièrement attrayants pour les mineurs. Attrayant dans cecontexte s'apparente à la représentation de personnages comiques, lareprésentation de bonbons et, plus généralement, toute représentation visuellesusceptible d'attirer l'attention des mineurs de manière particulière.- Professions de la santé : la publicité pour les cigarettes électroniques necontient pas de personnes qui représentent des professions de la santé oudonnent l'impression que les produits auraient un effet médical.Sources:[1] Responsible Marketing, Independent European Vape Alliance, octobre 2022.Lien (https://www.eurovape.eu/the-industry/responsible-advertising/)A propos d'IEVAIEVA (Independent European Vape Alliance) est la seule association paneuropéennevisant à unir les associations nationales, les entreprises, les fabricants etles grossistes de l'industrie du vapotage au niveau européen. Son principefondateur est l'indépendance vis-à-vis de l'industrie du tabac, en contribuant àla réduction des risques et à la santé publique en défendant cet outil desevrage tabagique, destinés aux fumeurs adultes.