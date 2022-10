Chinesische und europäische E-Zigaretten-Verbände unterzeichnen Kodex für verantwortungsvolles Marketing

Brüssel (ots) - Der europäische E-Zigaretten-Verband Independent European Vape

Alliance (IEVA) hat kürzlich beschlossen, seinen Code for Responsible Marketing

zu aktualisieren, um die Verantwortung der Branche in Sachen Jugendschutz zu

unterstreichen. Diesen Kodex hat nun auch der chinesische Verband China

Electronic Chamber of Commerce (ECCC) unterzeichnet. Das ist ein sehr gutes

Zeichen der Verantwortung.



Der Kodex für verantwortungsbewusstes Marketing enthält 14 verbindliche

Prinzipien. Das Hauptaugenmerk liegt darauf, dass durch E-Zigaretten-Marketing

keine Jugendlichen angesprochen werden dürfen. [1]