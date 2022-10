Asociaciones chinas y europeas de cigarrillos electrónicos firman código de marketing responsable

Bruselas (ots) - La asociación europea de cigarrillos electrónicos "Independent

European Vape Alliance (IEVA)" decidió recientemente actualizar su Código de

marketing responsable para comprometer a la industria en lo que respecta a la

protección de los jóvenes. La asociación china China Electronic Chamber of

Commerce (ECCC) ahora también ha firmado este código en un ejercicio de

responsabilidad compartido con las empresas europeas.



El Código de Marketing Responsable contiene 14 principios obligatorios. El

objetivo principal del código es que "el marketing de cigarrillos electrónicos

no debe hacer que el vapeo parezca atractivo para los menores". [1]





Dustin Dahlmann, presidente de IEVA: "Si bien confiamos en que los cigarrilloselectrónicos tienen un potencial significativo de reducción de daños, tambiénreconocemos que deben comercializarse de manera responsable. Por lo tanto, losfirmantes de este código solo se dirigen a los fumadores adultos y usuarios decigarrillos electrónicos con su publicidad y marketing para informarles sobrelos productos. La protección de la juventud es imperativa para nosotros. Estamosmuy contentos de haber acordado esto con nuestros queridos colegas de China".Estos son algunos de los principios del Código:- "Advertencias: la publicidad de cigarrillos electrónicos debe conteneradvertencias y referencias claras de que la publicidad está dirigidaexclusivamente a fumadores y vapeadores adultos".- "Ubicación: Los cigarrillos electrónicos no podrán ser anunciados enestablecimientos o eventos frecuentados mayoritariamente por niños yadolescentes. Se debe mantener una distancia mínima de 100 metros a la entradaprincipal de las escuelas".- "Atractivo para los menores: la publicidad de cigarrillos electrónicos seabstiene de utilizar personajes de dibujos animados y otros personajes ficticiosque puedan despertar el interés de los menores".- "Diseño del producto: Los productos no deben estar diseñados de ninguna manerapara ser especialmente atractivos para los menores. Llama la atención en estecontexto la presentación mediante figuras animadas, la representación degolosinas y en general cualquier representación visual que pueda llamar laatención de los menores de manera especial".- "Beneficios para la salud: la publicidad de los cigarrillos electrónicos nocontendrá personas que representen a ocupaciones de la salud o creen laimpresión de que los productos tendrían un efecto médico o terapeutico".Fuentes:[1] Marketing responsable, Independent European Vape Alliance, octubre de 2022.Enlace (https://www.eurovape.eu/the-industry/responsible-advertising/)