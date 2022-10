Seite 2 ► Seite 1 von 2

Bonn (ots) - Maximilian Noack ist der Gründer und Geschäftsführer der NoackStatistik GmbH. Gemeinsam mit seinem Team unterstützt der Statistik-Experteausgewählte Studierende, Doktoranden, Mediziner, Forschungsgruppen, Instituteund Unternehmen dabei, ihre statistischen Auswertungen nach höchsten Standardszu realisieren.Das Erstellen eines wissenschaftlichen Papers, der eigenen Masterarbeit odereiner Dissertation bringt zahlreiche Herausforderungen mit sich. Ein Großteilder auf sie zukommenden Hürden ist den meisten Akademikern aber bewusst. AndereFehlerquellen werden jedoch häufig unterschätzt oder erst gar nichtwahrgenommen. Dabei sind es vor allem diese blinden Flecken, die im Studium undbei der Promotion Bestnoten kosten. Eine Fehlerquelle liegt dabei in denStatistiken, die oft in eine derartige Arbeit einbezogen werden. "Bei einerStatistik geht man in der Regel in drei großen Schritten vor", weiß MaximilianNoack. "Zunächst muss der Fragebogen konzipiert werden, im Anschluss erfolgt dieAuswertung und schließlich die Verschriftlichung. Diese drei Schritte sind damitauch die größten Sollbruchstellen, die überdurchschnittlich oft für schlechteoder sogar katastrophale Ergebnisse dieser Statistiken verantwortlich sind."Maximilian Noack ist Experte in diesem Bereich sowie Chef-Statistiker undGeschäftsführer der Noack Statistik GmbH. Er kennt die Herausforderungen undweiß auch, welche Fehler Studierende und Doktoranden bei ihren Statistikenvermeiden sollten, um zu Bestnoten zu gelangen. Im Folgenden hat er dieseverraten.Fehler 1: Der Fragebogen ist falsch konzipiertDie Konzeption des Fragebogens stellt die erste große Hürde dar, dieStudierenden und Doktoranden meistern müssen. Problematisch ist jedoch, dassviele Akademiker bereits daran scheitern. Sie haben schlicht nicht gelernt, wieein Fragebogen sauber erstellt werden muss. Dadurch passt er oft nicht zu denHypothesen und dem Theorieteil einer wissenschaftlichen Arbeit.Zudem erschwert ein unsauberer Fragebogen die spätere Auswertung der Ergebnissemassiv. Teilweise wird sie dadurch sogar unmöglich. Aus diesem Grund empfiehltStatistik-Profi Maximilian Noack im ersten Schritt, ein besonderes Augenmerk aufdie korrekte Ausarbeitung des Fragebogens zu legen. Er bildet schließlich dieGrundlage für das Meistern der weiteren Arbeitsschritte, die sich im Prozessanschließen.Fehler 2: Statistik-Programme werden nicht richtig bedientEine weitere große Sollbruchstelle ist, dass Programme im Rahmen der