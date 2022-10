Uranium Energy Corp. schließt den Erwerb des sich in der Entwicklungsphase befindlichen Weltklasse-Uranprojekts Roughrider von Rio Tinto ab

Corpus Christi, Texas. 17. Oktober 2022 - Uranium Energy Corp (NYSE American: UEC, das „Unternehmen“ oder „UEC“ - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/uranium-energy- ... ) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen die bereits angekündigte Übernahme des sich in der Entwicklungsphase befindlichen Uranprojekts Roughrider („Roughrider“ oder das „Projekt“) im Athabasca-Becken in Saskatchewan, Kanada (die „Transaktion“) von einer Tochtergesellschaft der Rio Tinto plc („Rio Tinto“) abgeschlossen hat.

Gemäß den Bedingungen der Transaktion hat Rio Tinto jetzt 80 Millionen Dollar in bar und 17.805.815 UEC-Stammaktien erhalten, die auf der Grundlage des 5-Tage-VWAP von 3,93 Dollar pro UEC-Aktie am 7. Oktober 2022 mit 70 Millionen Dollar bewertet wurden. Die Barkomponente der Transaktion wurde aus der bestehenden Bilanz von UEC finanziert, und nach Abschluss der Transaktion verfügt UEC über keine Schulden und 93 Millionen US-Dollar an Barmitteln und liquiden Mitteln.

Amir Adnani, President und CEO von UEC, erklärte: „Wir freuen uns, Rio Tinto als neuen Aktionär begrüßen zu dürfen und schätzen das Vertrauen, das sie uns mit der Entscheidung für den Abschluss dieser Transaktion mit UEC entgegenbringen. Mit den Akquisitionen von Uranium One Americas, UEX und jetzt Rio Tinto's Projekt Roughrider haben wir ein konkurrenzloses, reines Uranunternehmen geschaffen. Unser zweigleisiger Ansatz kombiniert die erstklassige 1) ISR-Produktion in den USA und 2) die hochgradige konventionelle Pipeline in Kanada. Wir sehen ein beispielloses Wachstum in der Kernenergie und eine steigende Nachfrage nach Uran, angetrieben durch Netto-Null-Ziele und globale Dekarbonisierungsinitiativen. Vor diesem Hintergrund bietet UEC ein unbelastetes und ungesichertes Engagement für Investoren und ist als zuverlässiger Uranlieferant für westliche Versorgungsunternehmen mit den größten diversifizierten, auf Nordamerika fokussierten Projekten und Ressourcen positioniert.“

Herr Adnani fuhr fort: „Durch den Erwerb von Roughrider hat UEC im östlichen Athabasca-Becken eine kritische Masse erreicht, um eigenständige Produktionspläne zu verfolgen. Das Projekt Roughrider, das sich zu 100 % in unserem Besitz befindet, wird unser hochgradiges konventionelles Geschäft in Kanada verankern und es uns ermöglichen, den Wert des kürzlich von UEX erworbenen Portfolios zu steigern. Wir nutzen die erstklassigen ESG-Arbeiten, geotechnischen und Genehmigungsarbeiten, die Rio Tinto seit 2012 durchgeführt hat, und freuen uns jetzt darauf, Roughrider auf seinem Entwicklungspfad weiter voranzubringen. Dazu gehören die Fertigstellung eines technischen Berichts gemäß S-K 1300, die Überprüfung sowie der Fortschritt bei den Genehmigungsanforderungen sowie der Beginn einer Studie zu den Produktionsplänen.“

Gründe für die Akquisition von Roughrider und wichtigste Punkte:

- Weltklasse-Projekt in einem erstklassigen Uranbergbaurevier: Das in der Entwicklungsphase befindliche Projekt Roughrider verfügt über eine langfristige, historische Ressource von 58 Millionen Pfund bei einem Durchschnittsgehalt von 4,73 % U3O8 im östlichen Athabasca-Becken in Kanada, wo im Jahr 2021 10 % der weltweiten Uranproduktion gewonnen wurden.(1)(2)

- Wertsteigerung und unmittelbare Synergien mit der jüngsten UEX-Akquisition: Roughrider wird ein zu 100 % unternehmenseigener Eckpfeiler sein, der in Kombination mit den mit den kürzlich erworbenen Projekten der UEX Corporation (UEX") im östlichen Athabasca-Gebiet UEC eine kritische Masse an Ressourcen bietet, um zukünftige Produktionspläne zu verbessern. Zu den kürzlich erworbenen und in der Nähe von Roughrider gelegenen UEC-Projekten gehören Raven-Horseshoe, Hidden Bay und Christie Lake.

- Skalierung in Kanadas hochgradigem Athabasca-Becken: Nach Cameco und Orano kontrolliert UEC nun die größte diversifizierte Ressourcenbasis im kanadischen Athabasca-Becken, die sich auf mehrere Assets verteilt.

- Infrastruktur, nahe gelegene Betriebe und langjährige Urangeschichte: In einem Umkreis von 100 km um Roughrider befinden sich über 20 Uranlagerstätten, fünf aktuell und in der Vergangenheit produzierende Minen und zwei Uranaufbereitungsanlagen, die eine hervorragende Infrastruktur für die künftige Entwicklung bieten, darunter Allwetterstraßen, eine Allwetterflugpiste im Umkreis von sieben Kilometern und ein Zugang zu einem stabilen Stromnetz, das in erster Linie aus erneuerbaren Wasserkraftquellen gespeist wird.(3)

- Nutzung eines Jahrzehnts an Entwicklungsarbeit auf dem Weg zur Produktion: Seit der Übernahme von Roughrider im Jahr 2012 hat Rio Tinto, einer der größten und erfahrensten Minenbauer der Welt, umfangreiche Vorproduktions- und Umweltgrundlagenarbeiten durchgeführt. Die Arbeiten umfassen den Abschluss spezieller geotechnischer Bohrungen, die Modellierung von Schächten und Zufahrtsstollen, die Einrichtung von hydrogeologischen Überwachungsbrunnen, terrestrische und aquatische Umweltbewertungen, Bewertungen des Kulturerbes, gefährdete Arten und einen konzeptionellen Rekultivierungsplan. Dies stellt eine solide Grundlage und einen erheblichen Wert für die Fertigstellung der anstehenden technischen Berichte dar, wodurch das Projekt effizient bis zur Produktionsentscheidung vorangetrieben wird.(4)

- Starke ESG-Grundlage: Ausgehend von den von Rio Tinto geschaffenen Umweltgrundlagen und ESG-Initiativen beabsichtigt UEC, weiterhin hohe Industriestandards in den Bereichen Stakeholder-Engagement, Sicherheit und Umweltverantwortung zu entwickeln und anzuwenden. UEC freut sich auf die Zusammenarbeit mit den lokalen Gemeinden und anderen Stakeholdern im Athabasca-Becken bei der Entwicklung dieses Projekts zum Wohle künftiger Generationen.

Anmerkungen:

1. Vorbehaltlich der Fertigstellung einer Zusammenfassung des technischen Berichts S-K 1300 durch UEC nach dem Abschluss der Akquisition.

2. World Nuclear Association - weltweite Uranbergbauproduktion und größte produzierende Uranminen im Jahr 2021.

3. Cameco Corporation 2021 ESG Report, SaskPower System Map abrufbar unter https://www.saskpower.com

4. Saskatchewan Environment Publication 2013-014, "Rio Tinto - Roughrider Advanced Exploration Program", abrufbar unter http://www.environment.gov.sk.ca/2013-014EISMainDoc

Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Clyde L. Yancey, P.G., Vice President-Exploration des Unternehmens, geprüft, der eine qualifizierte Person gemäß Artikel 1302 der Regulation S-K ist.

Berater und Rechtsbeistand

Rothschild & Co und BMO Capital Markets fungierten als Finanzberater von UEC im Zusammenhang mit der Transaktion. McMillan LLP fungierte als Rechtsberater von UEC.

Über Uranium Energy Corp

Uranium Energy Corp ist der am schnellsten wachsende Anbieter von Brennstoff für den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Zukunft. UEC ist das größte, diversifizierte nordamerikanische Uranunternehmen, das die nächste Generation von kostengünstigen, umweltfreundlichen ISR-Uranprojekten in den Vereinigten Staaten und hochgradigen konventionellen Projekten in Kanada vorantreibt. Das Unternehmen verfügt über zwei produktionsbereite ISR-Hub-and-Spoke-Plattformen in Südtexas und Wyoming. Diese beiden Produktionsplattformen sind durch voll funktionsfähige zentrale Aufbereitungsanlagen verankert und werden von sieben ISR-Uranprojekten in den USA bedient, für die alle wichtigen Genehmigungen vorliegen. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über diversifizierte Uranbeteiligungen, darunter: (1) eines der größten physischen Uranportfolios an gelagertem U3O8 in den USA; 2) eine bedeutende Kapitalbeteiligung an der einzigen Royalty-Gesellschaft des Sektors, Uranium Royalty Corp; und (3) eine Pipeline von Uranprojekten im Ressourcenstadium in der westlichen Hemisphäre. Die Betriebe des Unternehmens werden von Fachleuten mit jahrzehntelanger praktischer Erfahrung in den wichtigsten Bereichen der Uranexploration, -erschließung und -förderung geleitet.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Kontakt Uranium Energy Corp Investor Relations unter:

Gebührenfrei: (866) 748-1030

Fax: (361) 888-5041

E-Mail: info@uraniumenergy.com

Börseninformation:

NYSE American: UEC

WKN: AØJDRR

ISN: US916896103

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Hinweise für US-Investoren

UEC unterliegt nun den Anforderungen von Regulation S-K (subpart) 1300 - Disclosure by Registrants Engaged in Mining Operations (Offenlegung durch im Bergbau tätige Unternehmen) in Bezug auf die Offenlegung von Bergbauaktivitäten, die für das Unternehmen wesentlich sind. UEC kann sich nur auf technische Informationen stützen, die in einer gemäß Regulation S-K (subpart) 1300 erstellten Zusammenfassung eines technischen Berichts enthalten sind.

Safe-Harbor-Erklärung

Mit Ausnahme der hierin enthaltenen Aussagen über historische Fakten stellen die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden US-amerikanischen und kanadischen Wertpapiergesetze dar. Diese Aussagen beziehen sich auf Analysen und andere Informationen, die auf Prognosen zukünftiger Ergebnisse, Schätzungen von noch nicht bestimmbaren Beträgen und Annahmen der Geschäftsführung beruhen. Alle anderen Aussagen, die Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Projektionen, Ziele, Annahmen oder zukünftige Ereignisse oder Leistungen zum Ausdruck bringen oder Diskussionen darüber beinhalten (häufig, aber nicht immer, unter Verwendung von Worten oder Phrasen wie "erwartet" oder "erwartet nicht", "wird erwartet", "erwartet" oder "nicht erwartet", "plant", "schätzt" oder "beabsichtigt", oder die Angabe, dass bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse "ergriffen werden können", "könnten", "würden", "könnten" oder "werden") sind keine Aussagen über historische Fakten und sollten als "zukunftsgerichtete Aussagen" betrachtet werden. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Risiken und anderen Faktoren zählen unter anderem die tatsächlichen Ergebnisse von Explorationsaktivitäten, Abweichungen bei den zugrundeliegenden Annahmen im Zusammenhang mit der Schätzung oder Realisierung von Mineralressourcen, die Verfügbarkeit von Kapital zur Finanzierung von Programmen und die daraus resultierende Verwässerung, die durch die Beschaffung von Kapital durch den Verkauf von Aktien verursacht wird, Unfälle, Arbeitskonflikte und andere Risiken der Bergbauindustrie, einschließlich, aber nicht beschränkt auf jene, die mit der Umwelt, Verzögerungen bei der Erlangung von behördlichen Genehmigungen, Erlaubnissen oder Finanzierungen oder beim Abschluss von Erschließungs- oder Bauaktivitäten, Rechtsstreitigkeiten oder Anspruchseinschränkungen beim Versicherungsschutz verbunden sind. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben wurden, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Viele dieser Faktoren liegen außerhalb der Möglichkeiten des Unternehmens, sie zu kontrollieren oder vorherzusagen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von denen abweichen können, die in solchen Aussagen erwartet werden. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen, die in dieser Pressemitteilung und in allen Dokumenten, auf die in dieser Pressemitteilung verwiesen wird, enthalten sind. Wichtige Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich abweichen, und die sich auf das Unternehmen und die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen auswirken können, sind in den vom Unternehmen bei der Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen zu finden. Für zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beansprucht das Unternehmen den Schutz des Safe Harbor für zukunftsgerichtete Aussagen, der im Private Securities Litigation Reform Act von 1995 enthalten ist. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu ergänzen, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

Die Uranium Energy Aktie reagierte daraufhin mit einem Plus von +7,20 % auf 3,87USD an der Börse Nasdaq.