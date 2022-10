Polkadot erzielt mit seinen Entwicklungsaktivitäten im dritten Quartal ein Allzeithoch und will sich als schnellste Blockchain der Welt positionieren

Im August wurde bei der Anzahl der Entwicklerbeiträge ein neuer Rekord erreicht, der dann im September nochmals übertroffen wurde – als Polkadot mehr Aktivitäten aufweisen konnte als jedes andere Netzwerk, einschließlich Ethereum. Daten aus dem Hosting-Dienst GitHub belegen, dass im letzten Monat des dritten Quartals täglich über 500 Einzelbeiträge eingingen.

Zwischenzeitlich hat XCM, Polkadots innovativer und sicherer konsensübergreifender Nachrichtenstandard, an Tempo zugelegt: Die Parachains öffnen nach und nach neue Kanäle, um eine einfache Interoperabilität zu ermöglichen; gleichzeitig bemüht man sich um den Aufbau neuer Web3-Anwendungsfälle. Daten aus dem Polkadot-Explorer Subscan zeigen, dass im August eine absolute Rekordanzahl von 26.258 XCM-Nachrichten versendet wurden.

Für zusätzliche Aufregung in der Community sorgten die Zukunftspläne, die Polkadot-Gründer Rob Habermeier in einer Roadmap veröffentlichte, in der er eine Reihe neuer, in Entwicklung befindlicher Funktionen beschrieb.

Darunter war auch ein Vorschlag, der das Netzwerk mit einer Verarbeitungskapazität von bis zu einer Million Transaktionen pro Sekunde bestücken würde – ein neuer Höhepunkt für das Web3.

Selbst der branchenweite Abwärtstrend, der vor dem Hintergrund der Sorgen auf makroökonomischer Ebene kaum Anzeichen für eine baldige Erholung zeigte, tat den positiven Anwendungskennzahlen von Polkadot keinen Abbruch.

Bis Ende September 2022 konnte Polkadots wachstumsstarkes Ökosystem die folgenden Meilensteine erreichen:

- Im August wurden 14.930 Entwicklerbeiträge gezählt und damit das mit Abstand größte neue Monats-Allzeithoch erzielt. Dieser Rekord hielt nur wenige Wochen, bevor Polkadot dann im September erstmals die 15.000er-Marke knackte. Der Monat schloss mit 15.433 Beiträgen – das ist der höchste, jemals in einem Netzwerk (einschließlich Ethereum) aufgezeichnete Wert.