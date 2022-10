In der stark fragmentierten Business-to-Consumer-Umgebung bietet die exklusive Partnerschaft zwischen Younited und Onefor den Verbrauchern über die OneFor-App einen wesentlich einfacheren Zugang zu den einfachen und transparenten Krediten von Younited, einschließlich eines schnellen Genehmigungsprozesses und einer schnellen Auszahlung.

Ziel dieser exklusiven Partnerschaft ist es, Synergien der Angebote beider Parteien zu nutzen und dadurch mehr Menschen einen einfachen Zugang zu Konsumentenkrediten zu ermöglichen. Dies wird zum einen durch die Nutzung der direkten Kundenreichweite von OneFor und zum anderen durch die nahtlose Kundenreise in die Younited-Umgebung mit den Kreditangeboten erreicht.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer