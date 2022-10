Ölpreise kaum verändert - Schwacher Dollar und Nachfragesorgen im Fokus

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Montag nach zunächst moderaten Gewinnen an Schwung verloren und sind zeitweise in die Verlustzone gedreht. Zuletzt kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 91,70 US-Dollar. Das waren 7 Cent mehr als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der US-amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg noch um 3 Cent auf 85,64 Dollar.

Etwas Unterstützung erhielten die Ölpreise durch den schwächeren Dollar, der Rohöl für Anleger aus Ländern außerhalb des Dollarraums billiger macht. Die Nachfrage stieg deshalb etwas an. Erdöl wird international zumeist in der US-Währung gehandelt, weshalb Wechselkursbewegungen oft spürbare Folgen am Ölmarkt haben. Der Dollar in seiner Funktion als Weltreservewährung litt zu Wochenbeginn unter der wieder deutlich gestiegenen Risikobereitschaft der Anleger.