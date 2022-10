Geld in der Tasche statt teure Barkautionen Garentii bietet Mietern und Vermietern die Lösung in Zeiten explodierender Nebenkosten (FOTO)

München (ots) - Explodierende Heizkosten, Inflation, Energiekrise - der Winter

2022/2023 wird nicht nur für Mieter eine echte Herausforderung, sondern auch für

Wohnungsbaugesellschaften und Vermieter. Mit seiner neuen Plattform bietet das

Münchner Start-up Garentii gerade jetzt die perfekte Lösung, um vor allem bei

neuen Mietvertragsabschlüssen für Solvenz bei Mietern zu sorgen - und damit auch

Einnahmensicherheit für Vermieter zu garantieren. Statt die üblichen drei

Monatskaltmieten wie in den meisten Fällen auf einem Sonderkonto einzufrieren

und damit sowohl für Mieter wie auch für Vermieter zu blockieren, bietet

Garentii die Mietkautionsversicherung für kleine monatliche Beträge ab 3 Euro -

und macht Schluss mit überflüssigem Verwaltungsaufwand. Dennis Stern, Mitgründer

und CBDO von Garentii: "Unsere Plattform reformiert das verstaubte

Mietkautionsmanagement in Deutschland und macht es für Vermieter und Mieter so

einfach und sicher wie einen Kauf bei Amazon. Gerade jetzt bietet Garentii einen

echten Mehrwert, nämlich zusätzliche Liquidität der Mieter. Damit bedienen wir

das S in ESG, nämlich eine Lösung, die genau jetzt Millionen von Menschen helfen

kann und Vermietern die Möglichkeit gibt, Lösungen in schwierigen Zeiten

aufzuzeigen."



Mehr als 30 Milliarden Euro von insgesamt rund 50 Millionen Mietern in

Deutschland lagern derzeit als Barkaution auf Bankkonten und bleiben damit der

deutschen Realwirtschaft verwehrt. Gerade jetzt, wo Millionen Deutsche Angst vor

der nächsten Mietnebenkostenabrechnung haben und mit den inflationsbedingt

explodierenden Lebenshaltungskosten kämpfen, bietet Garentii deshalb eine

Möglichkeit, liquide Mittel, die bei Wohnungen in deutschen Metropolen schnell

5.000 Euro und mehr betragen können, nicht für Barkautionen zu blockieren.