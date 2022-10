Excellence in Road Safety Awards - Europäische Auszeichnung für deutsches Verkehrssicherheits-Projekt

Bonn (ots) - Das Projekt FeGiS+ (Früherkennung von Gefahrenstellen im

Straßenverkehr durch Smart Data - gefahrenstellen.de) unter Federführung der

Initiative für sichere Straßen ist in von der Europäischen Kommission Brüssel

mit dem "Excellence in Road Safety Awards" in der Kategorie "Technology - beste

Anwendung der Technologie für die Verkehrssicherheit" ausgezeichnet worden. Ein

Meilenstein für die Verkehrssicherheitsarbeit in Deutschland und Europa, freuen

sich die Gründer der Plattform.



Die jährlich von der Europäischen Charta für die Straßenverkehrssicherheit unter

Leitung der Europäischen Kommission verliehenen Auszeichnungen sollen die

Erfolge beispielhafter Initiativen auf dem Weg zu einer verbesserten

Verkehrssicherheit in ganz Europa anerkennen, bis hin zum Ziel "Vision Zero" -

die Zahl der Verkehrstoten bis 2050 auf fast Null zu reduzieren.