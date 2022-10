Whitehorse, YT / 17. Oktober 2022 / Victoria Gold Corp. (TSX-VGCX) ("Victoria" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/victoria-gold-c ...) freut sich, die Ernennung von Timothy Fisch zum Vice President und General Manager für die Goldmine Eagle bekannt zu geben. Darüber hinaus wurde die Reparatur des Überlandförderers, der die Erzzerkleinerung, -förderung und -stapelung in der Haufenlaugungsanlage der Goldmine Eagle vorübergehend unterbrochen hatte, abgeschlossen und der Betrieb wurde wieder aufgenommen.

Herr Fisch, ein Metallurge, ist seit 44 Jahren in der Bergbaubranche tätig und begann 1978 bei der Bethlehem Copper Corporation. Er hatte leitende Positionen bei der Mascot-Goldmine der Corona Corporation, beim Robinson-Projekt von BHP Nevada und beim Blue-Mountain-Projekt von Unimin Canada inne. Zuvor war Fisch als General Manager für die Mount Polley Mine und die Red Chris Mine von Imperial Metals Corporation tätig und war zuletzt Mitglied des Projektplanungsteams für das Silvertip Expansion Projekt von Coeur Mining.

Wie bereits berichtet (siehe Pressemitteilung vom 4. Oktober 2022), kam es am 29. September zu einem Ausfall des Förderbandes am 1,5 km langen Überlandförderer, der die Brecheranlage mit der Haufenlaugungsanlage verbindet. Während des Bandwechsels wurden die Aktivitäten in der Mine, der Laugungsanlage und der ADR-Anlage fortgesetzt, während der Brech-, Förder- und Stapelvorgang unterbrochen wurde. Der Austausch des Überlandförderbandes ist nun abgeschlossen und das Förderband ist derzeit in Betrieb.

"Ich freue mich sehr, Tims Ernennung zum VP & General Manager für die Goldmine Eagle bekannt zu geben; er ist ein wichtiges Mitglied des Führungsteams von Victoria. ", kommentierte John McConnell, President und CEO von Victoria. "Tims umfassender Hintergrund im Bereich der Prozessabläufe und seine umfangreichen Erfahrungen im pazifischen Nordwesten machen ihn zum idealen Mann für die Leitung des Betriebsteams bei Eagle. "

Qualifizierte Person

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Paul D. Gray, P.Geo., als qualifizierte Person" gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects" geprüft und genehmigt.

Über das Dublin Gulch Grundstück