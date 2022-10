Le secteur bovin affiche sa compétitivité au Salon International de l'Alimentation de Paris, le plus grand salon de l'agriculture européen (FOTO)

Paris (ots) - Du 15 au 19 octobre, le secteur bovin répondra présent au SIAL

(Salon International de l'Alimentation) de Paris - l'un des plus grands salons

de l'agriculture au monde - pour faire valoir ses atouts les plus compétitifs, à

savoir : ses standards élevés en matière de qualité, de traçabilité, de sécurité

alimentaire, de bien-être animal et de développement durable.



L'Organisation interprofessionnelle de la viande bovine (PROVACUNO) - une entité

regroupant les associations des secteurs de la production, de la transformation

et de la commercialisation -, souligne que le SIAL est un rendez-vous

incontournable pour avancer sur la voie du développement à l'international et

qu'il constitue une formidable vitrine.





Le stand de Provacuno sera au centre des échanges commerciaux. Il proposera, enoutre, des séances de dégustation en partenariat avec le chef Fran Martínez ( 2étoiles au guide Michelin ), afin de promouvoir l'excellence de ses produits.Résolument engagée dans une démarche de développement durable, la ville de Parisfait office de véritable plaque tournante pour le secteur. Depuis sa fondation,PROVACUNO a développé divers projets d'étude et de développement technologiqueen vue de remplir les objectifs internationaux fixés par les accords de Paris àl'occasion de la COP21 , en 2015.Cet évènement aura marqué le lancement de la stratégie Neutralité carbone desélevages bovins 2050 , stratégie visant à atteindre la neutralité climatiquepour la filière d'ici 2050. Dans cette optique, PROVACUNO a établi un Code debonnes pratiques environnementales , rédigé par 17 chercheurs issus de 7 centresde recherches appartenant au réseau Remedia. Ce code constituera la pierreangulaire de cette stratégie." Nous sommes très fiers d'afficher nos progrès à l'occasion d'un évènementinternational aussi important que le SIAL de Paris, " affirme Javier López,directeur de PROVACUNO. " Nous présenterons notre modèle de production européenqui comprend les protocoles les plus exigeants au monde en matière de qualité,de traçabilité, de sécurité alimentaire, de soutien aux communautés rurales,d'engagement en termes de réduction des gaz à effet de serre et de préservationde l'environnement, sans oublier les garanties maximales accordées au bien-êtreanimal , " ajoute-t-il. Autant de garanties mises en avant par la campagne "Proud of EU Beef " (2020-2023), et promues par PROVACUNO en partenariat avec l'APAQ-W de Belgique en vue de renforcer la compétitivité du marché européen.PROVACUNO souligne les efforts considérables d'un secteur toujours plus moderneet professionnalisé, répondant aux nouvelles exigences des consommateurs. Unsecteur désireux d'incarner un acteur actif et majeur dans l'accomplissement desobjectifs fixés par l'UE dans le cadre des stratégies " Green Deal " et " Farmto Fork ".PROVACUNO est une organisation nationale privée à but non lucratif qui regroupeles principales organisations des secteurs de la production, de latransformation et de la vente et qui vise à défendre les intérêts de la filièrebovine dans le cadre de débats pour l'amélioration du statut de la chaînealimentaire du secteur.PROVACUNO mène, entre autres, une campagne d'information européenne baptisée "Proud of EU Beef ", (https://haztevaquero.eu/) en partenariat avec l'APAQ-W deBelgique. Cette campagne qui se déroulera sur trois ans (2020-2022) a pourobjectif de renforcer la compétitivité de la filière européenne et de proposerdes interventions pédagogiques en Allemagne, en Belgique, au Portugal, en Franceet en Espagne. Les recommandations alimentaires du programme européennutrition-santé (FBDG) - établies par chacun des États membres de l'Unioneuropéenne et basées sur la recherche scientifique - préconisent la consommationde chaque groupe d'aliments, viande de boeuf incluse. Ces recommandations sontétablies pour chacun des 27 pays de l'Union européenne en tenant compte de laculture et des contraintes de leurs consommateurs au moment de leur émission.Pour plus d'informations sur les recommandations alimentaires, rendez-vous sur :https://haztevaquero.eu/pautas-dieteticas/Contact:Ginés MenaTactics EuropeTel.: +34 91 506 28 60mailto:comunicacion@tactics.esContenu(s) associé(s): http://presseportal.de/pm/159141/5346939OTS: Beef from Spain