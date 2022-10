Wirtschaft Scholz nutzt "Richtlinienkompetenz" im AKW-Streit - Kritik von Merz

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Im Koalitionsstreit zwischen FDP und Grünen um einen möglichen Weiterbetrieb der noch verbliebenen drei Atomkraftwerke hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) von seiner sogenannten "Richtlinienkompetenz" Gebrauch gemacht. Er habe die Entscheidung getroffen, dass die gesetzliche Grundlage geschaffen werden soll, "um den Leistungsbetrieb der Kernkraftwerke Isar 2, Neckarwestheim 2 sowie Emsland über den 31.12.2022 hinaus bis längstens zu 15.4.2023 zu ermöglichen", schrieb Scholz am Montag in einem Brief an Umweltministerin Steffi Lemke (Grüne), Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Finanzminister Christian Lindner (FDP).



Bislang hatte Habeck geplant, nur Isar 2 und Neckarwestheim 2 in einem Reservebetrieb zu halten, das AKW Emsland sollte am 31. Dezember, wie ursprünglich für alle Atomkraftwerke geplant, komplett heruntergefahren werden. Die FDP forderte dagegen einen längeren Betrieb aller drei AKW. Von einer "Einsatzreserve" ist in dem Schreiben von Scholz keine Rede. Gleichzeitig kündigte der Kanzler aber auch an, dass "ein ambitioniertes Gesetz zur Steigerung der Energieeffizienz vorgelegt werden solle".