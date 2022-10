Der Perma-Bär der Wall Street, Mike Wilson von Morgan Stanley, hat heute den Startsschuß gegeben für eine impulsive Rally. Wilson, sonst stets skeptisch gegenüber zu viel Optimismus an der Wall Street und mit seinen Prognosen in diesem Jahr mit extrem guter Treffer-Genauigkeit, hält nun eine (Bärenmarkt-)Rally beim S&P bsi 4000 oder 4150 Punkte für gut möglich. Das wäre immerhin ein Potential von 16% nach oben für den amerikanischen Leitindex. Wie erleben heute einen großen Short-Squeeze: die Absicherungen für weiter fallende Kurse sind extrem hoch, der Pessimismus kaum noch zu überbieten. Einer der Trigger der heutigen Rally ist vor allem auch die Beruhigung am britischen Anleihemarkt nach den Aussagen des neuen Finanzministers Hunt, der nun der eigentliche Chef der Regierung in Großbritannien ist..

Hinweise aus Video:

