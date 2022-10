Wenew Braskem präsentiert neues Ökosystem zur schnelleren Transformation der Kreislaufwirtschaft (FOTO)

Düsseldorf/Amsterdam (ots) -



- Als Branchenpionier engagiert sich das brasilianische Petrochemie-Unternehmen

für nachhaltige Lösungen mithilfe eines neuen Ökosystems

- Ausweitung des Portfolios um 300.000 Tonnen an Produkten mit

Recyclingmaterial-Anteil im Jahr 2025 sowie einer Million Tonnen im Jahr 2030

- Weltpremiere auf der K 2022 in Düsseldorf



'Wenew' lautet der Name einer ganz neuen Marke von Braskem, einem

brasilianischen Petrochemie-Unternehmen und einem der weltweiten Marktführer für

innovative Lösungen in der Kunststoff-Produktion. Dabei ist Wenew mehr als eine

Marke: Es handelt sich um ein komplettes Ökosystem für die Kreislaufwirtschaft.

Im Rahmen der Leitmesse K 2022 in Düsseldorf feiert Wenew Weltpremiere - und

zeigt die Richtung auf, in die sich die Thought Leaders der Branche bewegen.