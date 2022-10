Organisatoren der Weltmeisterschaft kündigen zusätzliche 30.000 Zimmer für Besucher der WM an

DOHA, Katar , 17. Oktober 2022 /PRNewswire/ -- Die Zahl der verkauften Eintrittskarten für die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft Katar 2022 nähert sich der 3-Millionen-Marke, und der Countdown für die erste Auflage des Turniers im Nahen Osten und in der arabischen Welt, das am 20. November im Al-Bayt-Stadion angepfiffen wird, läuft.

Auf einer Pressekonferenz in Doha gaben die Organisatoren bekannt, dass weitere 30.000 Zimmer für Besucher der WM zur Verfügung gestellt wurden, während sich Katar auf die 64 Spiele in acht hochmodernen Stadien vorbereitet. Die größte Auswahl an Unterkünften wird von der Qatar Accommodation Agency angeboten. Zimmer können ab 80 Dollar pro Person und Nacht bei einer Doppelbelegung gebucht werden. Zu den Unterbringungsmöglichkeiten gehören Hotels, Apartments und Fan-Villages.

"Wir haben immer gesagt, dass Katar die beste FIFA-Weltmeisterschaft aller Zeiten ausrichten wird. Und wenn man sich heute im Land umschaut, die hochmodernen Stadien, die Trainingsplätze, die U-Bahn und die gesamte Infrastruktur, dann ist alles bereit und jeder ist willkommen", sagte FIFA-Präsident Gianni Infantino in einer Videobotschaft. "Die Welt ist begeistert. Katar ist bereit. Die Bühne ist bereitet. Gemeinsam werden wir auf und neben dem Spielfeld die beste Weltmeisterschaft aller Zeiten abliefern."

Nach Angaben der Organisatoren wurden für die 64 Spiele, die in acht hochmodernen Stadien ausgetragen werden, bereits 2,89 Millionen Eintrittskarten verkauft. Am größten war die Nachfrage bei den Fans in Katar, den Vereinigten Staaten, Saudi-Arabien, England, Mexiko, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Argentinien, Frankreich, Brasilien und Deutschland. Auch der Verkauf von Hospitality-Tickets hat einen neuen Rekord erreicht. Bis zum Ende des Turniers werden weiterhin Tickets für alle Spiele angeboten. Die Fans werden gebeten, sich auf FIFA.com/tickets über den aktuellen Bestand zu informieren. Ab dieser Woche erhalten Ticketinhaber eine E-Mail mit Informationen, wie sie die Ticketing-App herunterladen und ihre mobilen Tickets abrufen können.