Ergebnisse des Pilotprojekts der kanadischen Circular Plastics Taskforce bestätigen, dass Digimarc Recycle die Sortierung von flexiblen Verpackungen verbessert

BEAVERTON, Oregon, 18. Oktober 2022 /PRNewswire/ – Digimarc Corporation (Nasdaq: DMRC), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Produktdigitalisierung, gibt positive Ergebnisse eines kanadischen Recycling-Pilotprojekts bekannt, in dem die Wirksamkeit von Digimarc Recycle bei der Verbesserung der Recyclingsortierung untersucht wurde.

Das Projekt – eine Premiere in Nordamerika – bewertete die Wirksamkeit von Digimarc Recycle bei der Optimierung der Sortierung von flexiblen Kunststoffverpackungen in Kanada und wurde in Zusammenarbeit mit der Circular Plastics Taskforce (CPT), mitwirkenden Verarbeitern und Pellenc ST durchgeführt.

Das CPT zielt darauf ab, Projekte zur Verbesserung des Recyclings aller Kunststoffverpackungen im Rahmen der sich entwickelnden erweiterten Herstellerverantwortung (Extended Producer Responsibility, EPR) in Quebec und Kanada im weiteren Sinne zu fördern. Die Bewertungen zielten darauf ab, aus erster Hand einen Überblick über die Sortierleistung bei CPT-Bestandteilen sowie eine Beobachtung der Leistung bei gemischten Abfällen, die für die kanadischen Verhältnisse charakteristisch sind, zu liefern.

Die Erkennungs- und Sortiergenauigkeit lag bei 99 % für Folien und flexible Materialien und entsprach den Richtlinien für die Verbesserung von Digimarc. Bemerkenswerterweise zeigen die Ergebnisse ein einheitliches Verhalten, unabhängig von der Art des verwendeten Materials, dem Formfaktor oder der Art des gemischten Abfalls. Die CPT kam zu dem Schluss, dass die Digimarc Technologie Folien und flexible Materialien genau und effizient auf SKU-Ebene (deterministisch) sortieren kann. Ab 2023 will die CPT die Technologie in Anlagen zur Anwendung bringen, um die Trennung flexibler Materialien nach Eigenschaften zu ermöglichen, sodass neue Endmärkte geschaffen werden können.

„Diese Ergebnisse bestätigen, was sich in anderen Programmen bereits bewährt hat: Digimarc Recycle ist äußerst effektiv bei der Verbesserung der Genauigkeit der Recyclingsortierung und ermöglicht, Material zu sortieren, das mit der derzeitigen optischen Sortiertechnologie nicht sortierbar ist", sagt Riley McCormack, CEO von Digimarc. „Die kanadischen Provinzen haben ehrgeizige Ziele und eine klare Verpflichtung zum Handeln. Wir sind begeistert von der Möglichkeit, CPT bei der Umsetzung ihrer Vision für fortschrittliches Kunststoffrecycling in Kanada zu unterstützen."