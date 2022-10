VECHTA/CLOPPENBURG (dpa-AFX) - Die "OM Medien" zum Ladensterben in den Innenstädten:

"Rezepte gegen das Aussterben gibt es, sie müssen nur konsequent angewandt werden. Das fällt besonders den Kommunen schwer, in denen der Handel noch funktioniert. Dabei ist es besonders wichtig, jetzt zu handeln, in einer Zeit, in der die Steuereinnahmen aus dem Gewerbe noch sprudeln. Es geht nicht darum, den letzten Handel aus der Innenstadt zu verdrängen. Im Gegenteil: Die, die es auch in 10 oder 20 Jahren schaffen, sich über Service oder durch Erlebnischarakter zu halten, sollen gestärkt werden durch vielfältige andere Angebote, die die Menschen dazu bringen, in die City zu kommen."/kkü/DP/men