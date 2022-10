JEFFERIES stuft PHILIPS NV auf 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Philips von "Hold" auf "Underperform" abgestuft und das Kursziel von 22 auf 11,40 Euro gesenkt. Analyst James Vane-Tempest begründete diesen Schritt in einer am Dienstag vorliegenden Studie mit der jüngsten Gewinnwarnung und anhaltender Unsicherheit. Die Ergebnisschätzungen dürften weiter sinken und auch die mittelfristigen Ziele der Niederländer seien gefährdet./ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2022 / 16:02 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2022 / 19:00 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Koninklijke Philips Aktie reagierte daraufhin mit einem Minus von -2,54 % auf 13,57EUR an der Börse Tradegate.



