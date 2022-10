FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Dienstag im frühen Handel seine deutlichen Gewinne vom Vortag ausgebaut. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 0,9860 US-Dollar und damit etwas mehr als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag noch deutlich tiefer auf 0,9739 Dollar festgesetzt.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer