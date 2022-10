Fazit

Das Thema der schuldenfinanzierten Steuersenkungen scheint in Großbritannien nun durch zu sein, sofern es nach dem Willen von Schatzkanzler Jeremy Hunt geht. Das könnte dem britischen Pfund weiteren Auftrieb an 1,1738 und glatt 1,20 USD verschaffen, sofern auch die Hürde um 1,1495 US-Dollar nachhaltig überwunden werden kann. Um hiervon möglichst stark zu profitieren, könnte das mit einem Hebel von 23,2 ausgestattete Open End Turbo Long Zertifikat WKN VV7GQT zum Einsatz kommen und birgt eine Gesamtrenditechance von 115 Prozent. Endgültiges Ziel im Schein liegt in diesem Fall bei 11,60 Euro. Eine Verlustbegrenzung sollte aufgrund der hohen Volatilität ein Niveau von vorläufig 1,1330 USD gemessen am Basiswert vorläufig noch nicht überschreiten. Daraus würde sich ein entsprechender Stopp-Kurs im vorgestellten Schein von 4,69 Euro ableiten. Es sollte allerdings tunlichst auf die Einstiegsvoraussetzung geachtet werden, alles andere wäre sehr spekulativ.