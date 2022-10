JPMORGAN stuft Delivery Hero auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Delivery Hero von 61 auf 60 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Die Bewertungen europäischer Internet-Unternehmen hätten zuletzt unter den immer höheren Zinserwartungen gelitten, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er passte die Kursziele daraufhin an höhere Kapitalkosten an. Die Risiken, was die Gewinn- und Verlustrechnung sowie die Bilanzen betrifft, bezeichnete er aber als generell handhabbar. Delivery Hero habe recht hohe Bruttoschulden, dürfte diese aber mit dem Cashflow abbauen./tihVeröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2022 / 21:50 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.10.2022 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Delivery Hero Aktie handelt aktuell mit einem Plus von +0,87 % und einem Kurs von 34,90EUR an der Börse Tradegate.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Marcus Diebel

Analysiertes Unternehmen: Delivery Hero

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 60

Kursziel alt: 61

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m